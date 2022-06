Hašek chce obnovit důvěru ve vedení svazu a věří, že může hokeji pomoct

Praha - Bývalý hokejový brankář Dominik Hašek má za sebou úspěšnou hráčskou kariéru, během které vyhrál olympijské hry, získal medaile na mistrovství světa, dvakrát vybojoval Stanleyův pohár a obdržel řadu individuálních ocenění. Teď má před sebou další výzvu - chce se stát prezidentem Českého svazu ledního hokeje. Sedmapadesátiletý Hašek je jedním z pěti kandidátů, kteří chtějí nahradit odcházejícího Tomáše Krále.

"Proč jsem se rozhodl kandidovat? Protože vím, že českému hokeji právě v této funkci mohu dát hrozně moc. A to především díky svým znalostem, zkušenostem a nasazení, které do toho dám," řekl Hašek v rozhovoru ČTK.

Kandidaturu bere vážně. Na 21 stránkách zpracoval svou vizi pro český hokej a už delší dobu objíždí malé i velké kluby po republice. "S valnou většinou jsem osobně mluvil a program jim vysvětloval. Není to dogma, ale přibližná cesta, která, věřím, povede ke zlepšení," uvedl slavný pardubický odchovanec.

Jedním z hlavních problémů, na který se podle něj musí vedení hokejového svazu zaměřit, je práce s mládeží. "Svět nám jednoduše odskočil a následně tomu odpovídají i výsledky áčka. Ale první, co je potřeba, je obnovit důvěru ve vedení svazu. Frustrace v malých klubech je obrovská," řekl Hašek.

Hrdina olympijských her v Naganu 1988 věří, že ve volbě Králova nástupce může uspět. "Podporu cítím velkou, ale zároveň vím, že hodně lidí je ještě nerozhodnutých. V tuto chvíli nejsem hlavním favoritem a potřebuji ještě dost hlasů, abych postoupil do finále," uvedl.

Hašek si uvědomuje, že jeho handicapem oproti dalším kandidátům mohou být menší funkcionářské zkušenosti. Jako plus ale bere, že se již přes dvacet let věnuje vedení charitativnímu projektu Hasek Heroes v Buffalu a vedle toho je předsedou návrhové komise Síně slávy českého hokeje.

"Samozřejmě moje znalosti například ze schůzí nejsou na takové úrovni jako u jiných kandidátů. Na druhou stranu nejsem ani v nejmenším spjatý se současným vedením svazu, s kterým především v nižších ligách je velká nespokojenost," uvedl Hašek. Jeho soupeři budou Otakar Černý, Alois Hadamczik, Bedřich Ščerban a Jiří Šlégr.

Někdejší hvězda Buffala a Detroitu, která v NHL chytala i za Chicago a Ottawu, v případě úspěchu neplánuje žádné okamžité radikální kroky. "Nejsem zastáncem unáhlených řešení. Každou věc, kterou chci měnit, nejprve důkladně prostuduji a promyslím, než se do ní pustím," řekl Hašek.

Chce prosazovat přímé postupy a sestupy ve všech soutěžích a zaměřil by se i na změnu takzvaných tabulek upravujících podmínky pro přestupy hráčů. "Co určitě musíme do budoucna změnit, je navrhování a schvalování výkonného výboru i celkové zastoupení jednotlivých subjektů. Na to je ale zřejmě čas do příští konference," dodal Hašek.