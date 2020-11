Hasalík: I když jsme prohráli 0:5, budu na duel navždy vzpomínat

Sinsheim (Německo) - Přestože v dosavadním průběhu kariéry chytal mladý brankář Lukáš Hasalík nejvýš třetí ligu, kvůli výskytu koronaviru v A-týmu libereckých fotbalistů musel mezi tyče v utkání Evropské ligy na půdě Hoffenheimu. Při soutěžní premiéře za Slovan devatenáctiletý gólman pětkrát inkasoval a s oslabeným mužstvem utrpěl debakl 0:5, ale utkání si i tak užil a bude na něj vzpomínat do konce života.

"Nehledě na výsledek to byla krásná premiéra v tom smyslu, že to bylo na hřišti Hoffenheimu v Evropské lize, na krásném stadionu. Zkušenost obrovská, pro mě úplně neuvěřitelná. Jsem za to moc rád. I když jsme prohráli 0:5 a byly tam situace, které jsem řešil špatně, určitě na to budu vzpomínat do konce života," řekl Hasalík v nahrávce pro média.

Že bude chytat, začalo být jasné v úterý, kdy Severočeši oznámili, že mužstvo zasáhl koronavirus. Mimo hru bylo pro zápas s Hoffenheimem hned 15 hráčů včetně prvních dvou brankářů.

"Měl jsem radost, že se dostanu do brány. Potom hned přišla myšlenka na nervozitu, ale těšil jsem se. Nervózní jsem byl akorát při videu, když jsme sledovali soupeře. Na hřišti při rozcvičce a pak v zápase už to ze mě spadlo a už jsem nervozitu necítil žádnou," poznamenal Hasalík, který dosud za A-tým Liberce chytal jen několikrát v přípravě.

Oslabený tým v úvodu i díky několika gólmanovým zákrokům držel nulu do 22. minuty, ve zbytku zápasu však hned pětkrát inkasoval. "Když jsme v úvodu drželi čisté konto a nedostali jsme gól, měl jsem myšlenky, že bychom to mohli dotáhnout do nějakého pěkného výsledku. Bohužel soupeř ukázal svou kvalitu. Byli lepší úplně ve všem, ne nadarmo hrají bundesligu," uvedl Hasalík.

Připustil, že některé inkasované branky byly laciné. "Určitě tam byly góly, které bych dostávat neměl. Doufám, že se z toho poučím a příště se toho vyvaruji. Nejvíc mě mrzí asi druhý gól z přímáku. Sice to tečoval, ale měl jsem to chytat," podotkl Hasalík.

Před zápasem mu na dálku radili i nemocní brankářská jednička Filip Nguyen a trenér gólmanů Marek Čech. "Ten mi dával pokyny a říkal, ať si to užiju. Kromě toho jsem byl v telefonickém kontaktu i s Filipem, který mi hodně pomáhal, co se týče psychiky, přípravy, jak se vyrovnat se světlem a podobně. Dával mi různé rady. Oba mi pomohli," dodal Hasalík.