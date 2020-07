Hartovu trofej získá Draisaitl, MacKinnon, nebo Panarin

New York - V nominaci na Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče NHL jsou útočníci Leon Draisaitl z Edmontonu, Nathan MacKinnon z Colorada a Artěmij Panarin z New York Rangers. Ani jeden z nich dosud prestižní ocenění udělované Asociací profesionálních hokejových novinářů nezískal. Všichni tři se ucházejí také o Cenu Teda Lindsayho pro nejužitečnějšího hráče podle hráčské asociace. Vítězové individuálních ocenění budou vyhlášeni v závěru play off NHL.

Draisaitl se může stát prvním německým držitelem Hartovy trofeje. Čtyřiadvacetiletý syn někdejšího německého reprezentanta a později trenéra Českých Budějovic, Hradce Králové či Pardubic Petera Draisaitla ovládl kanadské bodování předčasné ukončené základní části NHL. V 71 zápasech nasbíral 110 bodů za 43 gólů a 67 asistencí. S Edmontonem se chystá na kvalifikační souboj o účast v play off proti Chicagu.

Stejně starý Kanaďan MacKinnon skončil v ligové produktivitě pátý s bilancí 35 branek a 58 asistencí z 69 utkání. Coloradu pomohl ke druhému místu v Západní konferenci. V nominaci na Hartovu trofej je podruhé, předloni skončil druhý za Taylorem Hallem z New Jersey. Letos kandiduje i na Trofej Lady Byngové pro nejslušnějšího hráče NHL.

Osmadvacetiletý ruský útočník Panarin loni v létě uzavřel sedmiletou smlouvu s New York Rangers a v první sezoně v jejich dresu nastřádal 95 bodů za 32 gólů a 63 asistencí. V kanadském bodování skončil čtvrtý za bostonským Davidem Pastrňákem, který měl stejně bodů, ale dal více branek. Rangers budou bojovat o play off v kvalifikaci s Carolinou.