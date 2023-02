Harry Styles ovládl Brit Awards, je umělcem roku a bodovalo i jeho album

Londýn - Britský zpěvák Harry Styles získal letošní hudební cenu Brit Award pro umělce roku, porota ocenila také jeho skladbu As It Was. S písní Break my Soul bodovala americká hudebnice Beyoncé. Kapelou roku i objevem roku je britská indie rocková Wet Leg. Výsledky pořadatelé oznámili na twitteru.

Styles získal také cenu za album roku, je jím Harry's House. Album bylo šest týdnů v čele britských hudebních hitparád, píše BBC News.

Nejlepším producentem je letos podle poroty David Guetta, nejlepší mezinárodní kapelou Fontaines D.C.

Letos se teprve podruhé udílejí trofeje pro britského a mezinárodního umělce roku. Tyto kategorie nahradily mužské a ženské ceny. Podle organizátorů změna povede k tomu, že umělci budou oceněni "pouze za svou hudbu a práci", a ne podle své identity.

Brit Awards organizuje profesní hudební sdružení British Phonographic Industry. Většina vítězů je vybírána hlasováním více než tisícovky členů sdružení, včetně zástupců nahrávacích společností, tisku, obchodníků s hudebninami, producentů, diskžokejů a sponzorů.