Harry a Meghan tvrdí, že honička s fotografy téměř skončila katastrofou

New York - Britský princ Harry, jeho manželka Meghan a její matka se stali účastníky "téměř katastrofální automobilové honičky" s fotografy, oznámil dnes princův mluvčí podle agentury Reuters. Incident se odehrál poté, co se vévoda a vévodkyně ze Sussexu v úterý zúčastnili předávání cen neziskové organizace Ms. Foundation for Women v New Yorku, kde byla Meghan oceněna za svou práci.

"Včera (v úterý) večer se vévoda a vévodkyně ze Sussexu a paní Raglandová stali účastníky téměř katastrofální automobilové honičky ze strany skupiny velmi agresivních paparazzi," uvedl mluvčí v prohlášení. "Toto neúprosné pronásledování, které trvalo více než dvě hodiny, vyústilo v několik téměř kolizních situací, do nichž byli zapojeni ostatní řidiči na silnici, chodci a dva policisté NYPD (newyorská policie)," dodal mluvčí.

Newyorská policie neposkytla bezprostřední komentář, který by potvrdil prohlášení Harryho a Meghan o incidentu. Starosta New Yorku Eric Adams novinářům řekl, že zatím neobdržel úplné informace, ale označil za "bezohledné a nezodpovědné", aby někdo pronásledoval lidi ve vozidlech v hustě obydleném městě. Dodal, že "dva naši policisté mohli být zraněni".

Na fotografiích, které se podle Reuters objevily na sociálních sítích, jsou Harry, Meghan a její matka Doria Raglandová zachyceni v taxíku, i když z akce nejprve odjeli černým SUV. Video, které zveřejnil server TMZ, ukazuje pár v taxi, které uvázlo v zácpě několik bloků od tanečního sálu, zatímco jej fotografové natáčeli skrz okna, a okolojedoucí vozidla newyorské policie s blikajícími světly.

"Ačkoli být veřejně známou osobou s sebou nese určitý zájem veřejnosti, nikdy by to nemělo být na úkor něčí bezpečnosti," uvedl mluvčí. "Šíření těchto snímků vzhledem ke způsobům, jakými byly získány, podporuje vysoce vlezlou praxi, která je nebezpečná pro všechny zúčastněné," dodal.

Harry a Meghan se před lety vzdali královských povinností a přestěhovali se do Spojených států. Osmatřicetiletý princ od té doby opakovaně kritizoval královskou rodinu i bulvární média, která obvinil z obtěžování, a uvedl, že částečně přispěla k jeho rozhodnutí opustit monarchii. Princ dlouhodobě mluví o vměšování tisku, kterému klade za vinu smrt své matky, princezny Diany. Ta zemřela v roce 1997 v Paříži po autonehodě, když ji pronásledovali paparazzi.

Princ v současné době vede mnoho soudních sporů v Londýně s vydavateli bulvárních novin, které viní z nezákonného získávání informací, mimo jiné prostřednictvím telefonických odposlechů. Snaží se také zvrátit rozhodnutí britské vlády odebrat mu speciální policejní ochranu, když se nachází v Británii.

Úterní galavečer v New Yorku byl prvním veřejným vystoupením Meghan od chvíle, kdy na začátku května vynechala korunovaci svého tchána, britského krále Karla III., a zůstala doma v Kalifornii na oslavu čtvrtých narozenin svého syna, prince Archieho. Slavnostní ceremonie se zúčastnil Harry, který krátce poté odletěl zpět do Kalifornie.