Harrisová se stala kandidátkou demokratů na viceprezidentku USA

Milwaukee (USA) - Neschopnost prezidenta Donalda Trumpa v boji s pandemií covidu-19 stála Američany životy i živobytí. V projevu na sjezdu Demokratické strany to dnes řekla Kamala Harrisová, která zároveň přijala kandidaturu na viceprezidentku USA. Ostře svého nástupce kritizoval také bývalý prezident Barack Obama. Podle něj Trumpovy kroky vedly ke smrti 170.000 Američanů, ztrátě pracovních míst i poškození pověsti USA ve světě.

"Neschopnost Donalda Trumpa vést stála (Američany) životy i živobytí," prohlásila senátorka za Kalifornii. Spojené státy jsou před nadcházejícími prezidentskými volbami podle ní "na rozcestí". "Právě teď máme prezidenta, který mění naše tragédie v politické zbraně," dodala Harrisová a vyzvala, aby lidé místo Trumpa poslali do Bílého domu 77letého Joea Bidena. Podle ní bude prezidentem, který Ameriku sjednotí.

Pokud by Biden a jeho tým v listopadových volbách zvítězili, byla by 55letá Harrisová první političkou tmavé pleti, která by zastávala funkci viceprezidentky USA. Rodiče Harrisové přišli do Spojených států jako imigranti - matka z Indie a otec z Jamajky.

Nezvykle ostře se na adresu současného šéfa Bílého domu vyjádřil jeho předchůdce Barack Obama. Podle něj Trump svou roli prezidenta nikdy nebral vážně, nedokázal do ní dorůst a úřad amerického prezidenta využívá k tomu, aby pomohl sobě a svým přátelům. Chová se, "jako by to byla další reality show, díky které se mu dostane pozornosti, po které touží," řekl na Trumpovu adresu Obama.

"Důsledky jeho selhání jsou vážné. 170.000 mrtvých Američanů. Miliony pracovních míst pryč... Naše nejhorší pudy probuzené, naše hrdá pověst ve světě vážně pošramocená a naše demokratické instituce ohrožené jako nikdy dřív," dodal Obama. V sázce je podle něj nyní samotná americká demokracie.

Trump už před začátkem dnešní části sjezdu demokratů svého předchůdce v úřadu kritizoval. "Prezident Obama neodváděl dobrou práci," řekl. Špatná práce Obamy i Bidena je podle současného prezidenta důvodem, proč v roce 2016 kandidoval a nakonec usedl v Bílém domě.

Kromě Harrisové a Obamy dnes na sjezdu dnes vystoupila také předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, senátorka Elizabeth Warrenová či bývalá demokratická kandidátka na prezidentku USA Hillary Clintonová. "Přála bych si, aby Donald Trump věděl, jak být prezidentem. Protože Amerika právě teď prezidenta potřebuje," řekla bývalá první dáma a někdejší ministryně zahraničí Clintonová.

Čtyřdenní sjezd Demokratické strany začal v pondělí. Během prvního večera vystoupila mimo jiné bývalá první dáma Michelle Obamová, která Trumpa označila za špatného prezidenta, který rozděluje a přináší zemi chaos. Během druhého dnes sjezd oficiálně nominoval Joea Bidena kandidátem demokratů na prezidenta. Nominační projev pronese Biden ve čtvrtek.

Původně se měl sjezd konat v Milwaukee ve státě Wisconsin. Očekávala se účast až 50.000 lidí. Plány ale překazila pandemie covidu-19, kvůli které demokraté přesunuli program sjezdu z valné části na internet.

Na sjezdu už promluvilo i několik republikánů, kteří se rozhodli podpořit raději Bidena než kandidáta své strany Trumpa.

Republikánský sjezd se bude konat příští týden. Nominaci na něm získá současný šéf Bílého domu. Prezidentské volby se budou konat 3. listopadu.