Harden začal v Brooklynu triple doublem a výhrou

New York - Basketbalista James Harden debutoval v dresu Brooklynu svým prvním triple doublem sezony. V prvním zápase NBA po přestupu z Houstonu pomohl k výhře 122:115 nad Orlandem 32 body, 12 doskoky a 14 asistencemi. Kevin Durant přidal své maximum v tomto ročníku 42 bodů.

Brooklyn stále postrádá třetího z nového hvězdného tria Kyrieho Irvinga, ale Durant s Hardenem si vyhověli, přestože společně neměli jediný trénink. To se ukázalo na devíti Hardenových ztrátách, jinak ale předváděl mnohem aktivnější výkon než v Houstonu, odkud si vytrucoval přestup. Nikdo jiný v historii v prvním zápase v dresu Nets triple double nezaznamenal.

"Zpočátku jsme zbytečně přecházeli pozice a více jsme si nahrávali, aby se všichni cítili komfortně. Pak ale James zapnul svůj mód, začal hrát agresivně do koše a tím otevíral pozice pro ostatní," řekl Durant, který je s průměrem 30,7 bodu na zápas druhým nejlepším střelcem sezony.

"Je těžké soupeře bránit, když proti vám stojí dva ze čtyř, pěti nejlepších ofenzivních hráčů na světě," řekl trenér Orlanda Steve Clifford.

Druhý nejlepší střelecký výkon sobotního večera předvedl Damian Lillard, který 36 body dovedl Portland k výhře 112:106 nad Atlantou. Hawks přitom ve druhé čtvrtině vedli už o 16 bodů a Portlandu navíc o poločase odstoupil ze hry druhý z hlavních střelců CJ McCollum, ale Blazers postupně manko snižovali a poslední čtvrtina už byla v jejich režii. V koncovce svůj tým podržel trestnými hody Lillard.

"Můžeme být hrdí na to, co jsme ve druhé půli předvedli. Věděli jsme, že první půle z naší strany nebyla dobrá. Dokázali jsme to ale otočit. Tohle je zápas, který jsme potřebovali," prohlásil Lillard.

Houston stále bez většiny členů základní sestavy sotva dal dohromady osm hráčů a podlehl v texaském derby San Antoniu 91:103. Memphisu se vrátil uzdravený Ja Morant a 17 body pomohl k výhře 106:104 nad oslabenou Philadelphií. Grizzlies vyhráli počtvrté za sebou.

Trápí se poslední finalista Miami; Heat podlehli i dosud nejhoršímu týmu soutěže Detroitu 100:120. Byla to pro ně čtvrtá prohra z posledních pěti zápasů.

Výsledky sobotních zápasů NBA:

Brooklyn - Orlando 122:115, Memphis - Philadelphia 106:104, Miami - Detroit 100:120, Portland - Atlanta 112:106, San Antonio - Houston 103:91, Toronto - Charlotte 116:113.

Tabulka NBA:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 11 8 3 72,7 2. Philadelphia 14 9 5 64,3 3. Brooklyn 14 8 6 57,1 4. New York 13 5 8 38,5 5. Toronto 12 4 8 33,3

Centrální divize:

1. Milwaukee 13 9 4 69,2 2. Indiana 12 8 4 66,7 3. Cleveland 13 6 7 46,2 4. Chicago 12 4 8 33,3 5. Detroit 12 3 9 25,0

Jihovýchodní divize:

1. Orlando 13 6 7 46,2 2. Charlotte 14 6 8 42,9 3. Atlanta 12 5 7 41,7 4. Miami 11 4 7 36,4 5. Washington 11 3 8 27,3

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Dallas 11 6 5 54,5 2. San Antonio 13 7 6 53,8 3. Memphis 12 6 6 50,0 4. Houston 11 4 7 36,4 New Orleans 11 4 7 36,4

Severozápadní divize:

1. Utah 12 8 4 66,7 2. Portland 13 8 5 61,5 3. Denver 12 6 6 50,0 Oklahoma City 12 6 6 50,0 5. Minnesota 11 3 8 27,3

Pacifická divize:

1. LA Lakers 14 11 3 78,6 2. LA Clippers 13 9 4 69,2 3. Phoenix 11 7 4 63,6 4. Golden State 12 6 6 50,0 5. Sacramento 13 5 8 38,5