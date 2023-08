Haraslín litoval zahozené šance, věří ale, že vstřelí gól v odvetě

Kodaň - Křídelník fotbalistů Sparty Lukáš Haraslín litoval své neproměněné šance v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů na hřišti FC Kodaň. V rozhovoru s novináři řekl, že podobné příležitosti musí využívat. Věří ale, že gólu se dočká příští úterý v domácí odvetě. Bezbrankovou remízu považuje za dobrý výsledek.

Největší šance Pražanů na stadionu Parken se zrodila v 11. minutě po rychlém brejku, kdy Veljko Birmančevič vybídl Haraslína do samostatného úniku, ten se však ani nedostal k zakončení.

"Birmo mi dal výborný míč, posunul ho za obranu. První myšlenka byla, že budu střílet z první, protože jsem viděl, že jejich brankář vyběhl. Jak jsem zdvihl hlavu, začal couvat, takže se mi možná trochu střetly myšlenky a chtěl jsem to zakončit okolo něho, že ho obejdu. Věřil jsem si, ale bohužel jsem ztratil rychlost a obrana mě doběhla," řekl Haraslín.

Dobře si uvědomoval, jak velkou příležitost zahodil. "Takové šance musím proměňovat. Věřím ale, že když jsem gól nedal dnes, dám ho za týden u nás na Letné," uvedl sedmadvacetiletý slovenský reprezentant.

Kodaň vstoupila do sezony pěti soutěžními výhrami, při nichž nastřílela 17 branek. Sparta jako první tým v ročníku obhájce dánského titulu vynulovala, k čemuž jí dvakrát pomohlo i břevno. "Věděli jsme, že je Kodaň silná na míči, dokazovala to celý zápas, ale nedostali jsme gól, což je velké plus. Hráli jsme na těžkém terénu před skvělým publikem, i naši diváci byli skvělí. Věřím, že tento zápas nás posune a odvetu doma zvládneme," prohlásil Haraslín.

Domácí si v závěru vytvořili velký tlak. "To tak bývá. Kodaň hrála doma a chtěla vyhrát. Když budeme hrát doma, budeme chtít to samé. Je to vabank. Jsem rád, stejně jako ostatní kluci a celý trenérský štáb, že jsme nedostali gól. Do odvety jdeme s dobrým výsledkem," podotkl bývalý hráč Lechie Gdaňsk či Sassuola.

Kouče Kodaně mrzela remíza, věří, že na Letné může vyhrát

Trenéra Jacoba Neestrupa mrzelo, že fotbalisté Kodaně doma v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů se Spartou pouze remizovali 0:0. Šance na vítězství podle něj jeho tým měl, i když připomněl také příležitosti hostů. Je naprosto přesvědčený o tom, že úřadující dánský mistr má na to, aby v odvetě na Letné příští úterý zvítězil, přestože místy očekává tlak Sparty. Neestrup to řekl v rozhovoru s novináři, který citoval klubový web.

"Pochopitelně mě mrzí, že jsme nevyhráli, šance jsme na to měli. Zejména v poslední části utkání, kdy jsme na Spartu vyvinuli velký tlak. Na druhou stranu musím uznat, že po prvním poločase mohli vést. Dopustili jsme se velkých individuálních chyb. Zároveň to ale byly jediné šance, které jsme jim nabídli," prohlásil Neestrup.

"Obraz hry byl takový, že jsme mohli zvítězit o jeden gól. Nejdůležitější ale je, že bojujeme. Tým je v dobrém rozpoložení a jsme důslednější v našem přístupu, což jsme po domácím duelu s Breidablikem chtěli napravit," připomněl pětatřicetiletý Dán odvetný zápas 2. předkola s islandským celkem, který jeho svěřenci vyhráli 6:3.

Kodaň se proti Spartě v závěru utkání hnala za kýženým gólem. "Jak druhý poločas postupoval, tlačili jsme je víc a víc dozadu. Když se podíváme na celé utkání, vytvořili jsme si čtyři velké šance. Dvakrát jsme trefili břevno, (brankář Peter) Vindahl navíc předvedl fantastický zákrok. S takovým počtem šancí v této fázi Ligy mistrů proti mužstvu, které dobře brání, počítáte," podotkl Neestrup.

Letenští, které vede jeho krajan a bývalý asistent Kodaně Brian Priske, ho ničím nepřekvapili. "Hráli přesně tak, jak jsme analyzovali a jak jsme předpokládali. V Praze by to mohlo být jiné utkání, místy se tam nejspíš ocitneme pod tlakem. Stoprocentně ale věřím tomu, že tam můžeme zvítězit," prohlásil někdejší hráč.

"Jak jsem hráčům řekl po utkání, v podobné situace jsme byli na jaře v lize, kdy jsme museli zvítězit na Bröndby, přestože jsme postrádali šest sedm klíčových hráčů. Jeli jsme tam a zvítězili. Teď jsme ale jako tým v mnohem lepší pozici, a to si s sebou musíme vzít do Prahy," poznamenal kodaňský rodák, jenž se Kodaně ujal loni v září a v uplynulé sezoně s ní získal double za triumf v lize i domácím poháru. Navíc si s ní zahrál i skupinu Ligy mistrů.