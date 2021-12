Happening připomněl 150 let od narození architekta Jana Kotěry v Brně

Brno - Třináct lidí s malými transparenty se dnes dopoledne sešlo u pamětní desky významného architekta Jana Kotěry v Lidické ulici v Brně, aby připomněli 150. výročí jeho narození. Fotografie na transparentech ukazovaly nejslavnější díla architekta, který bývá označován za zakladatele české moderní architektury. "Nechtěli jsme jen položit květinu, je to výročí narození, ne úmrtí, proto jsme zvolili živější formu připomínky," uvedl za pořadatele Petr Svoboda z Národního památkového ústavu, kde se nápad zrodil.

Fotogalerie

Účastníci happeningu nejprve položili květiny k pamětní desce, poté se vydali do blízkého parku Lužánky, kde s fotografickými transparenty utvořili kruh a po necelé půlhodině se rozešli.

Ač se Jan Karel Zdenko Kotěra narodil v roce 1871 v Brně, žádné z jeho slavných děl v jihomoravské metropoli nestojí. To ale neznamená, že by podobu města neovlivnil. "Do podoby Brna se podepsal velmi výrazně, a to prostřednictvím svých žáků, kterými byli například Josef Gočár nebo Bohuslav Fuchs. Jeho žákem byl i František Lýdie Gahura, který zase utvářel podobu moderního Zlína," vysvětlil Svoboda.

Kotěra studoval od roku 1894 na vídeňské Akademii výtvarných umění, v roce 1897 odjel na roční stipendijní pobyt do Itálie. Poté nastoupil na speciální školu dekorativní architektury na pražské uměleckoprůmyslové škole na místo Friedricha Ohmanna.

Mezi jeho nejznámější díla patří například Národní dům v Prostějově, Muzeum východních Čech v Hradci Králové nebo jeho vlastní vila v Praze na Vinohradech.