Hanzlíčková na MS prohrála zápas o bronz a skončila pátá

Oslo - Zápasnice Adéla Hanzlíčková prohrála na mistrovství světa duel o bronz s Američankou Tamyrou Mensahovou-Stockovou z USA na body a obsadila páté místo. Česká volnostylařka na mistryni světa z roku 2019 a olympijskou vítězku z Tokia nestačila a favoritce podlehla 1:10. Pátým místem nicméně překonala své maximum, kterým byla devátá příčka na MS v roce 2018. Český zápas si odvezl cenný kov z MS naposledy v roce 2007 díky bronzu Marka Švece.

Sedmadvacetiletá Hanzlíčková ve středu na šampionátu prohrála hned svůj první duel, v němž nestačila na Rin Mijadžiovou. Japonka ale následně porazila Litevku Danuté Domikaitytéovou a poté překvapivě i Mensahovou-Stockovou a postoupila do finále, v němž dnes podlehla Meerim Žumanazarovové z Kyrgyzstánu.

Tažení japonské zápasnice posunulo Hanzlíčkovou do oprav, v nichž se jediná česká žena na MS střetla s Domikaitytéovou. Hanzlíčková navázala na letošní vítězství nad Litevkou z mistrovství Evropy i kvalifikačního turnaje o postup na olympijské hry do Tokia a vyhrála 2:1. Dvojnásobná medailistka z ME získala dva body už po minutě boje po ubráněném útoku soupeřky, které do konce šestiminutovky dovolila pouze snížit.

Proti Mensahové-Stockové, s kterou letos už prohrála na březnovém turnaji v Římě, zabodovala jako první už po 38 sekundách boje. Zbytek šestiminutového duelu se ale odehrál v režii favoritky.

Do šampionátu dnes zasáhl jako první český muž Petr Novák. Reprezentanta v řecko-římském stylu zdolal na úvod soutěže v kategorii do 82 kg 5:3 Japonec Satoki Mukai, jehož následná porážka v osmifinále znamenala konec na MS i pro Nováka. V Oslu se ještě v dalších dnech představí jediný český olympionik z Tokia Artur Omarov (97 kg) a Štěpán David (do 130 kg).