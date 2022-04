Hanzlíčková byla po pátém místě na ME zklamaná, je zvyklá na lepší výsledky

Budapešť - Zápasnice Adéla Hanzlíčková po marné snaze o třetí medaili z mistrovství Evropy označila šampionát v Budapešti za nepovedený. Sedmadvacetiletá rodačka z Brna je podle svých slov rozmlsaná z lepších výsledků.

"Mistrovství Evropy se nepovedlo, páté místo nevidím krásně, jsem zvyklá na lepší výsledky," řekla po čtvrteční porážce s Ukrajinkou Allou Belinskou 2:5 na body pro specializovaný web kaocko.cz.

Do Maďarska si Hanzlíčková jela pro zlato, byla sedmou zápasnicí světového žebříčku, ale ve váze do 68 kilogramů našla dvě přemožitelky. Před Belinskou to byla Irina Ringaciová z Moldavska, světová a evropská šampionka v nižší váze do 65 kg z loňského roku, která soutěž osmašedesátek nakonec vyhrála.

"Oba prohrané zápasy mohly skončit jinak, o to víc mě to mrzí. Cítím, že jsem na to měla, ale byla tam zaváhání, která mě připravila o zápas. Bolí to," hodnotila česká reprezentantka. ME zahájila rychlou výhrou nad Rumunkou Aminou Capezanovou, pak podlehla Ringaciové, byť začala skvěle.

"Vedla jsem 9:1 a najednou to tam naskákalo, ani nevím jak. V první periodě jsem se cítila skvěle, ale ve druhé vypnutí, pořádně si nepamatuju, co se tam dělo. Už jsem s ní zápasila v olympijské kvalifikaci, tam jsem ji porazila v první periodě, takže mi měla co vracet. Jsem vytočená," řekla.

S Belinskou naopak prohrávala od začátku. "Bylo znát, že přesně věděla, jak na mě. Trénovaly jsme spolu na posledním soustředění před mistrovství Evropy, navíc měla trenérku mojí bývalou soupeřku, takže mě do ničeho nepustila. Kvůli nepozornosti jsem tam udělala jednu chybu. Pak se zavřela a do ničeho mě nepustila. Ve druhé periodě jen utíkala, s tímhle rozhodčí nic nedělali, to mě štve," řekla.

V září Hanzlíčkovou čeká mistrovství světa v Bělehradě, po dvoutýdenní pauze od žíněnky se na něj začne připravovat. "Mezitím budou ještě tři turnaje, musím se víc vyzápasit, poučila jsem se, budu se snažit, aby to bylo lepší, abych neprohrávala zápasy," dodala.

Dnes na mistrovství Evropy v Budapešti začnou souboje v řecko-římském zápase, kde se představí čtyři Češi: Jakub Bielesz (do 72 kg), Petr Novák (do 82), Artur Omarov (do 97 kg) a Štěpán David (130 kg).