Hanzlíčková bude na MS zápasit se světovou jedničkou o bronz

Oslo - Zápasnice Adéla Hanzlíčková uspěla na mistrovství světa v Oslu v opravách a jedno vítězství ji dělí od zisku bronzové medaile. Ve večerním duelu o 3. místo bude soupeřkou české volnostylařky světová jednička kategorie do 68 kg, mistryně světa z roku 2019 a olympijská vítězka z Tokia Tamyra Mensahová-Stocková z USA.

Sedmadvacetiletá Hanzlíčková ve středu na šampionátu prohrála hned svůj první duel, v němž nestačila na Rin Mijadžiovou. Japonka nicméně následně porazila Litevku Danuté Domikaitytéovou a poté překvapivě i Mensahovou-Stockovou a postoupila do finále.

"Vytáhla" díky tomu Hanzlíčkovou do dnešních oprav, v nichž se jediná česká žena na MS střetla s Domikaitytéovou. Hanzlíčková navázala na letošní vítězství nad Litevkou z mistrovství Evropy i kvalifikačního turnaje o postup na olympijské hry do Tokia a vyhrála 2:1. Dvojnásobná medailistka z ME získala dva body už po minutě boje po ubráněném útoku soupeřky, které do konce šestiminutovky dovolila pouze snížit.

Už nyní má Hanzlíčková jistotu, že nejhůře pátým místem překoná své maximum, kterým byla 9. příčka na MS v roce 2018. Dnes ještě zahájí boje v kategorii do 82 kg v řecko-římském stylu Petr Novák, ženské zápasy o medaile jsou na programu od 18:00.