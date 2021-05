Hancko litoval, že nevstřelil hattrick, který mu předpověděl táta

Mladá Boleslav - Stoper Dávid Hancko se dvěma góly podílel na obratu fotbalistů Sparty v Mladé Boleslavi. Pražané po divokém průběhu vyhráli utkání 32. kola první ligy 5:4 a upevnili si druhé místo o tři body před Jabloncem. Slovenského reprezentanta jen mrzelo, že nevstřelil hattrick, jak mu předpověděl otec.

"Shodou okolností tu mám rodiče, protože už mohli přijet do Česka. Táta mi říkal, že by byl velmi rád, kdybych vstřelil hattrick. Věřil, že se mi to podaří. To mě trošku mrzí. Myslel jsem na to, že by se mi tam ještě jedna střela mohla odrazit. Bohužel se to nestalo. Jsem rád, že jsem pomohl mužstvu. Nejvíc mě těší body a upevnění druhého místa," řekl Hancko v rozhovoru pro klubovou televizi.

Na hřišti Středočechů se trefil i v prvním utkání v české lize v srpnu 2019. Tehdy Pražané prohráli rovněž po bláznivém průběhu 3:4. "Pamatuju si to, problesklo mi to hlavou, když jsem přišel před rozcvičkou na hřiště. Byl to první start v Česku, ještě jsem neznal ligu, všechno to bylo nové. Vzpomínám si, že David Moberg Karlsson mi tehdy přihrál na gól z rohu. Dal jsem tu tři góly, takže oblíbený stadion," uvedl třiadvacetiletý Hancko, který ve Spartě hostuje do konce sezony z Fiorentiny.

V dnešním utkání srovnal v 54. minutě z penalty na 3:3 a o 16 minut později hlavou po rohovém kopu dokonal obrat. Shodou náhod asistoval u jeho trefy opět Karlsson. Letenští poté přidali v nastavení pátou trefu, ale Mladá Boleslav ještě snížila.

"Nebylo to jednoduché. Stav se pořád měnil, dalo by se říct každých pět minut. Vedli jsme, prohrávali jsme, je to remíza. Mrzí nás, že jsme inkasovali čtyři góly, to by se nemělo stávat, tam je rozhodně spousta práce na zlepšení. Ale těší nás, že jsme odskočili Jablonci. Důležité vítězství," prohlásil čtrnáctinásobný slovenský reprezentant, který dal v této ligové sezoně pět branek a z toho čtyři z pokutových kopů.