Hanák: V Číně můžeme uspět jen s tím absolutně nejlepším

Pane prezidente, Česká republika se letos podruhé účastní mezinárodního veletrhu China International Import Expo, nicméně pro Svazu průmyslu a dopravy je to premiéra. S čím do Číny jedete?

Vycházíme z toho, že Čína je zajímavá vždy, je to světová velmoc. Musíme se o ni zajímat i z toho pohledu, že na jednu naši vyvezenou miliardu k nám Číňané dovezou 10 miliard. Toto je obchod, kde je na tom Česká republika úplně nejhůře, proto je jakákoli možnost zúčasnit se takto obrovské show - jakou je největší importní veletrh v Šanghaji - velkou příležitostí. Bylo by hrubou chybou na této akci nebýt. Dovezeme tam zhruba 30 firem, bude to klasická vládní a podnikatelská mise. Bude pro nás výhodou, že jsme jednou z partnerských zemí, takže se budeme těšit jisté pozornosti. Každá firma, která se nově zachytí na čínském trhu, ať už v tradiční oblasti, jako je strojírenství a sklářský průmysl, nebo v IT a nových technologiích, je pro nás obrovský úspěch. Čína je těžký a složitý trh s celou řadou bariér, je tam jiná kultura, mají odlišný styl jednání, platí jiné zásady. To se nám může líbit nebo ne, ale být tam musíme.

Byla vaše příprava na CIIE v něčem specifická?

V tom, že je veletrh na podporu dovozu do Číny, proto jsme přednostně jednali ohledně mise s exportéry. Vzhledem ke skutečnosti, že poměr export – import je pro českou ekonomiku dramaticky nedobrý, každá firma, která šanci být u toho nevyužila, udělala chybu.

Pokud Čína oznámí, že vydá dalších 100 milionů pasů, to je výzva pro náš cestovní ruch. Jakmile Číňané naznačí, že se zaměří na oblast sociálních a zdravotních služeb, je to opět velká příležitost.

Máme rezervy, jak tuto nepříznivou bilanci snížit?

Možnosti jsou vždy. Je zapotřebí pozorně sledovat čínskou strategii. Když dá tato velmoc najevo, do jakých oblastí chce jít, musíme rychle reagovat. Pokud Čína oznámí, že vydá dalších 100 milionů pasů, to je výzva pro náš cestovní ruch. Jakmile Číňané naznačí, že se zaměří na oblast sociálních a zdravotních služeb, je to opět velká příležitost. Tím spíše, že máme v tomto oboru co nabídnout, stejně jako třeba v biotechnologiích.

Jak byste představil čínskému publiku práci vašeho svazu?

Svaz průmyslu a dopravy je největší a nejúspěšnější seskupení podnikatelů a zaměstnavatelů. Loni jsme slavili 100 let od založení Svazu průmyslníků, mezi jehož zakladatele patřili Kovařík, Wichterle, Sodomka nebo později Baťa. Máme na čem stavět, na tyto základy jsme navázali zkraje 90. let, napřesrok si připomeneme 30 let existence v nové formě.

Svaz je složený z individuálních členů a z více než 30 odvětvových svazů, dohromady reprezentujeme přes 11 tisíc firem. Našimi členy jsou všichni rozhodující hráči jako je ŠKODA AUTO, ČEZ, zabíráme celé spektrum. Máme pod sebou úplnou produkční a obchodní část celého řetězce. Prezident svazu je místopředsedou vládní tripartity pro sociální dialog. Nově se nám podařilo přesvědčit premiéra, abychom uzavřeli gentlemanskou dohodu pro příští podobu zákoníku práce. Cílem je společný zájem na zpružnění trhu práce s pomocí nástrojů, jako jsou sdílená pracovní místa nebo práce z domova. To se povedlo vůbec poprvé.

Pokud vás budou chtít zájemci z Číny kontaktovat, na koho se mají obrátit?

Vše potřebné máme na našem webu a na sociálních sítích. Ideální je kontaktovat Sekci mezinárodních vztahů, jejíž pracovníci mají potřebnou průpravu a zkušenosti. O fyzické přítomnosti v Číně v tuto chvíli neuvažujeme. Využíváme našich misí, během nichž navazujeme kontakty. Stalo se pravidlem, že po každé takové výpravě následovala mise tří až pěti skupin čínských podnikatelů z různých regionů do Česka. Pro tyto zájemce zajišťujeme pobyt, prohlídky v podnicích, fóra s našimi podnikateli. Záleží na přání druhé strany.

Nakolik se ještě dá uspět v Číně s tradičními výrobky a jak moc jsou žádány inovace?

Myslím si, že moc toho „starého” už nemáme. Jsme světová špička ve zpracovatelském průmyslu, představujeme vrchol v digitalizaci a robotizaci. Je pravda, že mnohé tyto firmy mají nadnárodní centrály jinde, ale ty převratné věci se dělají na našem území. Obecně platí, že nemůže nikam vozit staré věci, to není smysl žádného veletrhu. Tím spíše, když máme co ukázat. A pro Čínu platí speciálně, že do ní můžete jít jenom s tím absolutně nejlepším.

Jaroslav Hanák Vystudoval obor ekonomika dopravy a spojů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR je od roku 2011. Je většinovým majitelem a předsedou představenstva dopravní firmy FTL - First Transport Lines (od 1995). Je místopředsedou Rady hospodářské a sociální dohody České republiky (tripartita, od 2011) a poradcem prezidenta Miloše Zemana pro oblast průmyslu, dopravy a stavebnictví (od 2013). Zasedá v Radě vlády pro konkurenceschopnost a hospo-dářský růst (od 2015) nebo ve správní radě Nadačního fondu Bohemian Heritage Fund (od 2015).