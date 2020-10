Hanák: Podle Prymuly budou nutné roušky mj. na zastávkách MHD

Praha - Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v diskusi na dnešním zasedání tripartity řekl, že bude nutné zavést povinné nošení roušek na zastávkách městské hromadné dopravy a v podobných veřejných prostorách. Na tiskové konferenci to řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

"Někteří z nás navrhovali, podobně jako v celé Evropě, aby se roušky nosily i mimo budovy venku. Nakonec pan profesor Prymula řekl, že opatření, o kterých my zatím nevíme, ale říkám to, co bylo v diskusi, že určitě budou nutné roušky ve veřejných prostorech - zastávkách veřejné dopravy a dalších podobných prostorech," řekl Hanák.

Od 10. září platí povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé České republice. Chránit si ústa a nos je nutné při cestách hromadnou dopravou nebo návštěvách úřadů a zdravotnických a sociálních zařízení.

Podle odborářů by mělo být nošení roušek povinné i ve firmách. "Prostřednictvím určení, že roušky jsou osobním ochranným pracovním prostředkem. V tu chvíli vzniká i povinnost zaměstnavateli vybavovat zaměstnance, případně řešit bezpečnostní přestávky," uvedl předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Ve firmách ale od 10. září povinnost nosit roušky platí. Nemusí ji mít zaměstnanci vykonávající práci na jednom místě, například v kanceláři, s minimálně dvoumetrovým rozestupem od dalších osob. Výjimku mají také osoby pracující ve výrazně ztížených podmínkách, co se týče horka.

Co se týče restaurací, podle Hanáka Prymula i premiér Andrej Babiš (ANO) na jednání ubezpečili, že k jejich úplnému uzavření nedojde. Restaurace od pátku musejí zavírat ve 20:00. U stolů mohou sedět nanejvýš čtyři lidé, vedle toho musí být mezi sedícími odstup 1,5 metru. V jídelnách v obchodních centrech mohou být u stolu jen dva lidé.