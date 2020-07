Hamilton zaútočí na rekord Schumachera z pole position

Budapešť - Kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska formule 1 vyhrál Lewis Hamilton z Mercedesu. Šestinásobný mistr světa si zajistil 90. pole position v kariéře a v neděli bude mít skvělou pozici získat osmý triumf na Hungaroringu a vyrovnat další z rekordů slavného Michaela Schumachera.

Pětatřicetiletý Hamilton si první místo na startu zajistil časem 1:13,447, kterým stanovil nový rekord okruhu, a znovu vylepšil vlastní rekord v počtu vítězných kvalifikací. V neděli může osmým triumfem v Maďarsku vyrovnat Schumacherův rekord v počtu vítězství v jednom závodě. Bývalá hvězda Ferrari osmkrát ovládla Velkou cenu Francie.

"Musím se štípnout, jestli je to pravda," řekl Hamilton. "Ale pořád to bude velmi těžký závod, protože po startu je před první zatáčkou dlouhá rovinka, takže si musím dát pozor. Navíc nevíme, jaké bude zítra počasí, ale bylo by super zase obsadit první dvě místa," přidal.

Na druhém místě skončil Valtteri Bottas, který po dvou úvodních závodech na okruhu ve Spielbergu vede průběžné pořadí mistrovství světa před Hamiltonem o šest bodů. Dnes za obhájcem titulu a týmovým kolegou z Mercedesu zaostal o jednu desetinu.

"Měli jsme hodně silná auta a věděl jsem, že poslední část kvalifikace bude těsná, ale Lewis jako vždycky odvedl skvělou práci a získal pole position," uvedl Bottas. "Do první zatáčky je tady ale celkem dlouhý sprint, takže nejsem bez šance," dodal finský pilot.

Do druhé řady na startu se postaví jezdci týmu Racing Point, jejichž vozům se kvůli pohonným jednotkám Mercedes i obvinění z nepovoleného okopírování některých prvků od mistrovské stáje přezdívá "růžové mercedesy). Lance Stroll dojel třetí se ztrátou devíti desetin, čtvrtý Sergio Pérez už zaostal o více než sekundu.

"Už od pátku nám to tady jezdí skvěle, takže to bylo hlavně o tom potvrdit to v kvalifikaci. Trochu jsem zariskoval s prostřední sadou pneumatik, ale vyšlo to skvěle," uvedl Stroll. "Celou kvalifikaci se mi motala hlava, takže zajdu za doktorem, abychom zjistili, co to je. Ale zajeli jsme skvělý výsledek a snad to zítra proměníme v hromadu bodů," dodal Pérez.

O další tři desetiny byli pomalejší jezdci trápícího se Ferrari čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel a Charles Leclerc, kteří se seřadili na páté a šesté příčce. Nedařilo se ani Maxi Verstappenovi z Red Bullu, jenž na sedmém místě ztratil na Hamiltona 1,4 sekundy.

Nedělní závod odstartuje v 15:10 a pokud by Hamilton vyhrál, přiblížil by se dalšímu z Schumacherových rekordů. Bývalý německý pilot vede pořadí s 91 výhrami a britský jezdec na něj aktuálně ztrácí šest triumfů. Další Schumacherovo maximum může Hamilton vyrovnat i ziskem sedmého titulu mistra světa.

Kvalifikace na Velkou cenu Maďarska: 1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:13,447, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -0,107, 3. Stroll (Kan./Racing Point) -0,930, 4. Pérez (Mex./Racing Point) -1,098, 5. Vettel (Něm./Ferrari) -1,327, 6. Leclerc (Mon./Ferrari) -1,370, 7. Verstappen (Niz./Red Bull) -1,402, 8. Norris (Brit./McLaren) -1,519, 9. Sainz (Šp./McLaren) -1,580, 10. Gasly (Fr./Alpha Tauri) bez času.