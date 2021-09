Hamilton má v Rusku pátý pokus na 100. výhru ve F1

Soči - V pokračující napjaté atmosféře mezi lídrem Maxem Verstappenem a úřadujícím šampionem Lewisem Hamiltonem bude o víkendu pokračovat mistrovství světa vozů formule 1. Zatímco britský pilot Mercedesu má ve Velké ceně Ruska v Soči pátý pokus, aby získal jubilejní 100. výhru v kariéře, Verstappen, jenž před ním bude bránit pětibodový náskok v čele MS, začne kvůli vzájemné nehodě z poslední GP Itálie o tři místa na startu hůře, než skončí v kvalifikaci.

"Lewis je přímo laserově soustředěný na to, aby ve zbývajících osmi podnicích sezony dosáhl všeho, co je potřeba," řekl šéf Mercedesu Toto Wolff.

Právě okruh v Soči, kde se závodí v areálu bývalého olympijského parku ze zimních her v roce 2014, sedí Hamiltonovi a Mercedesu nejvíce ze všech. Britský jezdec je na tamní trati se čtyřmi výhrami nejúspěšnějším pilotem. "Stříbrné šípy" pak měly vítěze ve všech dosavadních sedmi závodech.

Taková šňůra se v historii žádnému týmu nikde nepovedla. "Rádi bychom na to navázali, ale víme, že nás letos čeká úplně jiná výzva. Bude to velmi intenzivní víkend," přiznal Wolff.

Red Bull ani Verstappen v letovisku u Černého moře dosud nevyhráli ani nezískali pole position. "Letos jsme ale konkurenceschopnější než dřív a máme k dispozici balíček vylepšení. Bude zajímavé sledovat, jak silní můžeme být. Bude to určitě jiné než v Monze a možná bude i pršet. Těším se však, až si tu zase zazávodím," uvedl Verstappen.

Ten bude chtít zapomenout na poslední závod v Itálii, kde po další tvrdé bitvě s Hamiltonem do svého protivníka narazil a dopadl shora se svým monopostem Red Bull na jeho mercedes. Brita pak od většího zranění zachránil systém Halo, chránící kokpit a hlavu jezdce. Po odstoupení obou rivalů vyhrál Daniel Ricciardo z McLarenu.

Šlo o druhou vzájemnou kolizi Verstappena a Hamiltona v této sezoně. Předtím se střetli v GP Británie. "Trest za nehodu v Monze není samozřejmě ideální, ale dívám se na to tak, že pořád není nic ztraceno," okomentoval avizovanou ztrátu tří míst na startu Verstappen.

Ačkoliv si sedminásobný šampion Hamilton po nehodě stěžoval na bolavý krk, do závodu bude připraven. "Celý incident rozhodně nebyl životu nebezpečný. Pokud by měl Lewis velké bolesti, neletěl by další den do New Yorku," narážel konzultant Red Bullu Helmut Marko na Hamiltonovu následnou cestu do USA, kde se zúčastnil módní akce a podporoval začínající návrháře.

Vzájemná rivalita mezi Red Bullem a Mercedesem, který vede v Poháru konstruktérů o 18 bodů, bude pokračovat i v Soči. Půjde též o předposlední závod formule 1 na trati u Černého moře, než se podnik přesune v roce 2023 do Petrohradu.

"Z naší strany se snažíme na Maxe působit tak, aby mezi nimi panoval vzájemný respekt a vyhnul se pokud možno kolizím. Jsou to ale závodní jezdci, a když sklopí hledí helmy, vše je zapomenuto," dodal Marko.

Program Velké ceny Ruska, v níž bude loňské vítězství obhajovat Valtteri Bottas, začne v pátek dvěma tréninky. Po sobotním třetím se pojede od 14:00 kvalifikace. Závod se uskuteční ve stejném čase o den později.