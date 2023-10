Hamás za katarského zprostředkování jedná o výměně zajatých žen

Gaza/Tel Aviv - Palestinské hnutí Hamás se za katarského zprostředkování snaží vyjednat výměnu Izraelek zajatých jako rukojmí za Palestinky zadržované v izraelských věznicích. Podle serveru The Times of Israel (TOI) to zdroj z palestinské teroristické skupiny, jež vládne v Pásmu Gazy a jejíž bojovníci v sobotu zaútočili na Izrael, řekl čínské státní tiskové agentuře Nová Čína. Hamás podle čínské agentury usiluje o propuštění 36 Palestinek, které se nacházejí v izraelských věznicích.

Obdobnou informaci přinesla agentura Reuters, podle níž se kromě žen jedná i o propuštění zajatých dětí. Katarské ministerstvo zahraniční agentuře Reuters potvrdilo, že je zapojeno do zprostředkovávání jednání mezi Hamásem a izraelskými činiteli a že se vyjednávání týká i možné výměny vězňů. "V současné době jsme v neustálém kontaktu se všemi stranami. Naší prioritou je ukončit krveprolití, osvobodit vězně a zajistit, aby byl konflikt zvládnut a nerozšířil se v regionu," řekl agentuře Reuters mluvčí katarského ministerstva zahraničí. Nejmenovaný izraelský činitel naopak TOI sdělil, že se o ničem nejedná.

"Katar se s podporou Spojených států naléhavě snaží dosáhnout dohody, která by vedla k propuštění Izraelek zajatých Hamásem za Palestinky zadržované v izraelských věznicích," uvedl zdroj čínské agentury.

Bojovníci Hamásu od soboty podle aktuálních údajů izraelské armády zavraždili odhadem na 700 Izraelců. Desítky dalších lidí byly uneseny do Pásma Gazy a jejich osud zůstává nejasný.

Videa unesených nicméně už o víkendu kolovala na internetu. Mezi nimi například byla žena unesená z hudebního festivalu u kibucu Reim v Negevské poušti před zraky svého přítele, kterého radikálové rovněž zajali. Pravost videa ověřil list The New York Times. Další videa zachycují unesené důchodkyně. Zejména dvě videa ovšem vyvolala obavy, že se Hamás na unesených Izraelkách dopouští sexuálních útoků. Jedno video ukazuje ženu, která zjevně krvácí z rozkroku, když ji vynášejí z vozidla v Pásmu Gazy. Tato žena je na záběrech naživu. Druhé video ukazuje patrně mrtvou ženu svlečenou do spodního prádla pohozenou na korbě pick-upu společně s ozbrojenci. Její matka Ricarda Louková uvedla, že dceru poznala na videu, a přes média požádala o pomoc při pátrání po ní.

Podle zdroje agentury Reuters katarští vyjednavači telefonovali s představiteli Hamásu, aby s nimi vyjednali propuštění izraelských žen a dětí výměnou za 36 palestinských vězeňkyň. Katarští zprostředkovatelé podle zdroje Reuters o možné výměně v koordinaci se Spojenými státy jednají už od soboty, ale dosud nedošlo k průlomu.

Egyptské zdroje Reuters tvrdí, že Káhira naléhá na Izrael, aby při náletech na Pásmo Gazy zachoval zdrženlivost, a tlačí na Hamás, aby neubližoval izraelským zajatcům, a byla tak zachována šance na uklidnění situace.