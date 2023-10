Hamás chce rukojmí v Gaze vyměnit za více než 6000 palestinských vězňů

Gaza - Palestinské islamistické hnutí Hamás chce výměnou za propuštění rukojmích odvlečených před více než týdnem do Pásma Gazy, aby Izrael osvobodil 6000 palestinských vězňů a vězeňkyň. Podle telegramového účtu Hamásu to řekl bývalý lídr skupiny Chálid Mišál, informovala agentura Reuters. Ozbrojenci z palestinského hnutí Hamás, kteří 7. října provedli rozsáhlý pozemní a raketový útok na jih Izraele, podle izraelských úřadů unesli při této akci do Pásma Gazy nejméně 199 lidí jako rukojmí, včetně žen dětí a seniorů. Ozbrojené křídlo Hamásu nyní hovoří o 200 až 250 izraelských rukojmích. Jejich zdravotní stav je nejasný.

Mluvčí ozbrojeného křídla Hamásu podle agentury Reuters také prohlásil, že Hamás má kromě Izraelců i zajatce jiných národností. Ti jsou podle něj "hosté" a budou propuštěni, až to okolnosti budou umožňovat. Podle agentury AFP mluvčí také řekl, že se Hamás nebojí očekávané izraelské pozemní operace a že je na ni připraven.

Hamás podle Mišála zadržuje i několik vysoce postavených příslušníků izraelské armády z divize působící u hranice s Pásmem Gazy.

Mluvčí izraelské armády dnes na tiskové konferenci uvedl, že Izrael neprovede útok, který by ohrozil zajaté občany. Minulý týden agentura Reuters s odkazem na informovaný zdroj napsala, že se Katar snaží zprostředkovat jednání o výměně zajatých izraelských žen a dětí za 36 palestinských žen a dětí v izraelských vězeních.