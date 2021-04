Hamáček: Vyhoštění ruských špionů byl fenomenální úspěch

Praha - Kauza Vrbětice byla podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) nejúspěšnější bezpečnostní operací. Vedla k rozbití rezidentur ruských tajných služeb SVR a GRU v Praze, což Hamáček označil za "fenomenální úspěch". Řekl to dnes při projednávání ve Sněmovně.

"To, že jsme jim (Rusku) vyhodili 18 špionů, to je to nejmenší, co můžeme udělat. Byla to správná reakce v prvním momentu," uvedl Hamáček, který je ministrem vnitra a pověřeným ministrem zahraničí. Pokud má nějaký stát "jednotku zabijáků", za které Hamáček označil agenty ruské vojenské tajné služby GRU, musí počítat s následky po odhalení jejich činnosti.

Pokud Rusko bude chtít dál eskalovat napětí kvůli důvodnému podezření o zapojení dvou svých agentů do výbuchů ve Vrběticích na Zlínsku, Česko se podle Hamáčka obrátí s žádostí o pomoc na spojence. Hamáček doufá i v ekonomickou pomoc pro české firmy, jejichž obchodní vazby s Ruskem utrpí.

Hamáček také poukázal na zvýšenou aktivitu prokremelských dezinformačních webů po odhalení celé záležitosti. "Byli jsme obviněni, že tady děláme něco v žoldu USA," podotkl vicepremiér.

Vyhoštění 18 ruských diplomatů, kteří byli identifikováni bezpečnostními složkami jako agenti tajných služeb, bylo podle Hamáčka výsledkem operace trvající dva týdny. "Já si stojím za každým jedním rozhodnutím za těch posledních 14 dnů, stojím si za každým rozhodnutím té party, která seděla do noci na ministerstvu vnitra a přemýšlela, co s tím,“ prohlásil Hamáček.

Kritická slova na adresu Ruska pronesl bývalý šéf české diplomacie a nynější ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). "Nedělejme si iluze. Ten způsob, kterým se Rusko pohybuje tady po Evropě, ten je v tomto naprosto brutální a Rusko tím bohužel opravdu dokazuje, že nedbá na suverenitu zemí a dokonce ani nebere váhu lidských životů,“ prohlásil. Domnívá se, že nejde o nic zcela nového, ale že to patří k historii Ruska. "Víme, že tady máme mocnost, která takto naprosto brutálně je schopna nerespektovat suverenitu země, nerespektovat ztráty na životech a dokonce popřít nos mezi očima,“ prohlásil.

Zaorálek připomněl sestřelení letadla malajsijských aerolinií v červenci 2014 nad Ukrajinou, kde většina z téměř tří stovek mrtvých byli Nizozemci. Řekl, že tehdejší nizozemský ministr zahraničí předstoupil před parlament, také neměl důkazy, ale přesto tamní parlament k incidentu zaujal jednoznačné stanovisko. Zaorálek pokládá za důležité neztratit komunikační kanál s Ruskem. Česko by s ním mělo řešit věci samo bez prostředníka. Jiná země v roli prostředníka nemusí mít stejné zájmy jako Česko, domnívá se.

Vicepremiér Hamáček byl mimo jiné kritizován nejen za sesazení Tomáše Petříčka (ČSSD) z funkce ministra zahraničí v minulém týdnu, ale také za plánování cesty do Moskvy, kde chtěl jednat v pondělí o dodávkách ruské vakcíny Sputnik V. Přípravu své ruské mise označil za zastírací manévr. Premiér Andrej Babiš (ANO) jeho verzi ale nepodpořil a opakovaně uváděl, že ho Hamáčkovu cesta není vhodná.

České bezpečnostní složky už 7. dubna informovaly vládní výbor pro zpravodajskou činnost, že za výbuchy muničním skladu ve Vrběticích stáli pravděpodobně dva agenti GRU. Ti jsou podezřelí i z pokusu o otravu bývalého ruského špiona Sergeje Skripala nebo bulharského obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva, který měl zbraně a munici z vrbětického skladu přeprodat dál.