Hamáček: Vláda rozpočet schválí, jednat se ještě bude i o platech

Praha - Nynější návrh státního rozpočtu na příští rok vládou projde, řekl dnes místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD) po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Sociální demokraté se ale podle Hamáčka v jednání o rozpočtu chtějí vrátit k navrhovanému růstu platů ve státní sféře a ke krácení výdajů ministerstev. Hamáček jako šéf ČSSD vyjednává o podobě rozpočtu za sociálnědemokratické ministry, Schillerová po schůzce uvedla, že jednali koaličně a zastupovala hnutí ANO.

Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok schodek 40 miliard korun. Výdaje měly podle dosavadní verze návrhu činit 1,594 bilionu korun a příjmy 1,554 bilionu. Ve verzi, kterou dnes ministerstvo poskytlo ČTK, zvýšilo výdaje i příjmy o čtyři miliardy na 1,598 bilionu a 1,558 bilionu korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) původně na dnešek svolal mimořádné jednání vlády, na kterém měli ministři a ministryně první verzi rozpočtu projednávat. Nakonec se jednání zrušilo. Návrh podoby státní pokladny není ani mezi body pondělního zasedání kabinetu.

Nynější návrh rozpočtu kabinet schválí s ohledem na zákonné termíny, řekl Hamáček. "Není to o tom, že bychom se dohodli, co bude na podzim schváleno," podotkl. "Budeme jednat jak se sociálními partnery, tak v rámci jednotlivých resortů, až dospějeme k finální dohodě," doplnil. Podle rozpočtových pravidel má ministerstvo financí do konce května zpracovat návrhy výdajů a příjmů jednotlivých kapitol. Následně do 20. června by to měla vláda schválit.

Schillerová řekla, že s Hamáčkem probrala základní parametry prvního návrhu rozpočtu a další jednání budou následovat do konce srpna. ČSSD se podle Hamáčka bude chtít vrátit k růstu platů zaměstnanců ve státní sféře, který ministerstvo financí navrhuje o dvě procenta. "Budeme vést jednání s odbory o tom, jaké by to finální číslo mělo být," řekl. Prostor pro debatu vidí také v tom, že návrh rozpočtu krátí provozní výdaje ministerstev, doplnil. Hamáček i Schillerová jsou podle něj připraveni hledat další zdroje na straně příjmů.

Schillerová o navrhovaném dvouprocentním růstu zaměstnanců státního sektoru mluvila také. "Já tam zavádím motivační složku. Navrhuji kolegům, že když sníží počty zaměstnanců, tak polovinu těch peněz vrátím daným resortům," řekla. Zaměstnavatelé návrh dvouprocentního růstu podporují, odbory chtějí zvýšení platů o osm procent.

Podle aktuálního návrhu rozpočtu mají příští rok proti letošku klesnout například výdaje resortu zahraničí o 237 milionů korun, financí o téměř 376 milionů a kultury o skoro 424 milionů Kč. Výdaje resortu dopravy se mají snížit o 12,3 miliardy korun a zemědělství o 2,5 miliardy. Porostou naopak výdaje pro školství, místní rozvoj, zdravotnictví, spravedlnost, obranu, vnitro a zvýšit se mají také pro resort práce a sociálních věcí a rovněž průmyslu a obchodu.

Rozpočet počítá s růstem investic i důchodů. Schodek 40 miliard korun je schválen i v letošním rozpočtu. Opozice čtyřicetimiliardový schodek v době hospodářského růstu kritizuje. Podle ní je příliš vysoký a Česko by se mělo dostat na vyrovnaný rozpočet. Deficit se zdá velký i komunistům, kteří Babišův kabinet ANO a ČSSD podporují. Mluví o schodku 30 miliard korun.

Výdaje podle rozpočtových kapitol včetně peněz z rozpočtu EU a z finančních mechanismů (v milionech Kč):

Kapitola 2019 2020 Kancelář prezidenta republiky 405 405 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1332 1359 Senát Parlamentu 605 629 Úřad vlády České republiky 1088 1065 Bezpečnostní informační služba 2077 2101 Ministerstvo zahraničních věcí 8127 7890 Ministerstvo obrany 66.735 74.479 Národní bezpečnostní úřad 302 278 Kancelář veřejného ochránce práv 159 148 Ministerstvo financí 23.618 23.242 Ministerstvo práce a sociálních věcí 637.191 682.325 Ministerstvo vnitra 77.605 77.925 Ministerstvo životního prostředí 14.074 15.738 Ministerstvo pro místní rozvoj 11.502 25.415 Grantová agentura České republiky 4391 4361 Ministerstvo průmyslu a obchodu 39.597 49.117 Ministerstvo dopravy 72.555 60.262 Český telekomunikační úřad 1468 1496 Ministerstvo zemědělství 57.416 54.957 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 205.759 223.898 Ministerstvo kultury 14.783 14.360 Ministerstvo zdravotnictví 8203 9194 Ministerstvo spravedlnosti 30.490 31.001 Úřad pro ochranu osobních údajů 167 166 Úřad průmyslového vlastnictví 196 206 Český statistický úřad 1305 1059 Český úřad zeměměřický a katastrální 3525 3470 Český báňský úřad 179 166 Energetický regulační úřad 295 299 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 254 259 Ústav pro studium totalitních režimů 235 258 Ústavní soud 232 233 Úřad Národní rozpočtové rady 26 24 Akademie věd České republiky 6022 6513 Národní sportovní agentura 0 0 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 35 34 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 68 66 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 20 22 Správa státních hmotných rezerv 2699 2546 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 430 428 Generální inspekce bezpečnostních sborů 406 426 Technologická agentura České republiky 4275 4149 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 352 446 Nejvyšší kontrolní úřad 895 690 Státní dluh 46.499 45.811 Operace státních finančních aktiv 315 365 Všeobecná pokladní správa 157.448 168.863 Celkem 1,505.359 1,598.142

Zdroj: Ministerstvo financí