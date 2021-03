Hamáček: Ve vládě je shoda na žádosti o 30 dnů nouzového stavu

Praha - Ve vládě je shoda na tom, že kabinet požádá poslance o prodloužení nouzového stavu o 30 dní. Novinářům to dnes řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Nynější stav nouze vyhlášený kvůli covidu-19 končí 28. března. Hamáček varoval před razantním uvolněním, ke kterému se rozhodlo před několika týdny Polsko. Česko by mělo podle něj spíš následovat portugalskou cestu a využít toho, že opatření v posledních týdnech epidemii zpomalila. Věří, že se na prodloužení kabinet s poslanci dohodne.

Hamáček v neděli uvedl, že je ve vládě shoda na prodloužení nouzového stavu minimálně o 14 dní. "Dohoda byla je a bude na 30 dní, těch 30 by bylo ideálních," uvedl dnes. Vysvětlil, že o dvou týdnech hovořil jako o minimu, které je nutné zejména kvůli tomu, aby mohlo nadále alespoň do konce Velikonoc platit omezení pohybu mezi okresy v Česku.

Pokles epidemie připisuje komplexu všech zpřísněných opatření od 1. března, nejen právě uzávěře okresů. Považuje však za nutné ještě nějakou dobu celý balík opatření udržet v platnosti, aby epidemie dál zpomalovala. "Ještě po nějakou dobu nouzový stav potřebovat budeme," uvedl. Varoval před názory "notorických rozvolňovačů". "Chtěli by co nejrychleji rozvolňovat, ale to by byla chyba," uvedl.

ČR by podle něj stejně jako s březnovými opatřeními měla následovat kroky Portugalska z doby zhruba před dvěma měsíci. "Není rozumné teď, když ta opatření zabrala, udělat nějakou chybu," varoval.

Česko se podle něj nyní musí snažit co nejvíce uvolnit nemocnice, jejichž naplněnost zatím na pokles počtu nových potvrzených případů nemohla zareagovat. "Pokud budou počty nakažených nadále klesat, promítne se to do obsazenosti nemocnic," věří Hamáček. Absolutní prioritou bude v případě dalšího zlepšování situace postupný návrat dětí do škol spojený s jejich testováním.