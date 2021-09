Hamáček: Tendr České pošty na dopravní služby má zjistit možnost úspor

Praha - Cílem tendru České pošty (ČP) na rozvozové služby nad 3,5 tuny je zjistit možnost úspor. Česká pošta jezdí jeden kilometr s náklady 33 korun a tímto způsobem zjišťuje, zda by mohla ušetřit. Ve Sněmovně to dnes řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v reakci na návrh místopředsedy klubu KSČM Leo Luzara, aby se Sněmovna zabývala situaci v České poště. Luzar vyjádřil obavy, že se tímto způsobem chystá privatizace pošty.

Luzar varoval, že jde o první krok k privatizaci pošty a že pošta už si pak dopravu nově nezřídí. Dnes i v úterý se svým návrhem na zařazení tohoto bodu neuspěl. "Česká pošta připravuje privatizaci svých činností. Mám tady před sebou soutěž vypsanou Českou poštou na privatizaci rozvozových služeb nad 3,5 tuny. Je to drobnost v rámci konglomerátu České pošty. Tato drobnost má objem asi tří miliard korun, kdy vypisuje privatizaci základních služeb dopravy nad 3,5 tuny," řekl Luzar již v úterý. Podle něj se tak pošta dostane do područí dodavatelů, kteří jí budou určovat ceny.

"Rozhodně tady nikdo nic neprodává, rozhodně tady nikdo nic neprivatizuje. A rozhodně žádné rozhodnutí v tomto směru nepadlo," prohlásil Hamáček. Informoval, že dozorčí rada už schválila program restrukturalizace pošty. "Není to privatizace," zdůraznil. "Je to oddělení takzvané univerzální služby nebo té státní služby od té komerční. To znamená, aby bylo naprosto jasné, kde pošta plní úkoly státu a je ztrátová. A kde pošta působí na volném trhu a je schopná, řekněme, působit v konkurenčním prostředí. To je ta logistika, popřípadě finanční služby," řekl Hamáček.

Dodal také, že na poště není stávková pohotovost. Řekl, že dva nejmenší odborové svazy na poště na sebe upozorňovaly v rámci kampaně před volbou do dozorčí rady ČP za zaměstnance. Volba se již uskutečnila a všech pět zástupců bylo zvoleno, uvedl.

Odboráři minulý týden informovali, že vedení pošty spolu s menšími odborovými organizacemi vytvoří pracovní skupinu, která bude řešit pracovní podmínky na poštách a přetěžování zaměstnanců. V srpnu ohlášenou stávku však odboráři po jednání s vedením podniku přesto nezrušili. Stávka se má podle informací z minulého týdne uskutečnit od 29. září do 1. října.