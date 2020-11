Hamáček: Skóre nyní jednoznačně neukazuje k dalšímu rozvolnění

Praha - Situace kolem šíření koronaviru nového typu není podle šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) natolik jednoznačná, aby bylo možné říct, že vláda rozhodne v neděli o dalším uvolnění. Kabinet by mohl rozhodnout například o otevření obchodů od pondělí. Bude ale záležet na vývoji v dalších dnech, řekl dnes novinářům po zasedání štábu. Poznamenal, že skóre v systému PES neklesá tak rychle, jak by si všichni přáli. Podle statistiky ministerstva zdravotnictví se v ČR skóre třetím dnem drží na 57 bodech. Za strašně vysoké číslo označil Hamáček přes 5800 v úterý pozitivně testovaných.

"V některých krajích dochází k navýšení skóre," uvedl s tím, že to může být výsledkem rozšíření nemoci v jednom místě. Jak se epidemie a s tím spojené plánované rozvolnění bude vyvíjet, bude záležet na dalších dnech, poznamenal. Podklady pro uvolňování připraveny, úterní vývoj a odhady ministerstva zdravotnictví pro další dny ale nejsou moc optimistické, uvedl Hamáček.

"Platí, že buď budou naplněny podmínky pro uvolnění a bude se uvolňovat, nebo nebudou a uvolňovat se nebude," řekl Hamáček. Vláda podle něj nebude hlasovat o přechodu ze čtvrtého stupně systému na volnější třetí, ale o jednotlivých opatřeních s tím spojenými. Poznamenal, že zájmové skupiny nyní vyvíjejí velký tlak na příslušné ministry, aby se zmírnila opatření v jejich oborech.

V pátek podle Hamáčka vládní Rada pro zdravotní rizika probere návrh na úpravu systému PES pro sportovní aktivity. Podle vicepremiéra není vhodné systém měnit, protože tak by byla narušena jeho přehlednost. Na radě by se ale mělo vznést téma zimního lyžování, aby měli provozovatelé sjezdovek přehled o tom, s čím mají počítat.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes uvedl, že hlavní tabulku PES měnit nebude. Systém hodnocení vývoje epidemie, který má doporučovat zmírnění nebo zpřísnění opatření, představilo ministerstvo 13. listopadu. Opatření definuje poměrně obecně, podrobnější už připravilo spolu ministerstvem školství pro školy, kde se s uvolňováním začalo nejdříve. Nově má být podrobněji definováno dění ve sportu či kultuře.

Antigenní testování bude vyžadovat velké zapojení krajů

Širší využití antigenních testů na covid-19 před Vánoci by podle vicepremiéra Jana Hamáčka vyžadovalo masivní zapojení krajů. Hamáček to řekl na tiskové konferenci po dnešním jednání Ústředního krizového štábu. Jednotlivým odběrovým místům by mohli ve větší míře pomáhat se svými mobilními týmy i hasiči. Centrální řídicí tým dnes podle generálního ředitele hasičů Drahoslava Ryby požádal ministerstvo vnitra, aby hasiči své odběrové týmy posílili.

O plánu širšího využívání levnějších, ale současně méně přesných antigenních testů na covid-19 mluvili v posledních dnech premiér Andrej Babiš (ANO) i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Blatný v rozhovorech pro SeznamZprávy.cz a Mladou frontu Dnes uvedl, že v první polovině prosince by měli dostat možnost absolvovat testy učitelé. Mezi 18. a 31. prosincem by se pak mohli dobrovolně otestovat všichni zájemci.

Hamáček řekl, že na materiálu k testování ministerstvo zdravotnictví stále pracuje a nemá smysl ho komentovat po částech. Za zavádějící by považoval, kdyby se o testování hovořilo jako o plošném. "Naznačovalo by to nějakou operaci, jako byla na Slovensku. Proto já to nazývám vyšší nebo masivní nasazení antigenních testů. To testování bude dobrovolné a určitě to nebude tak složitá operace jako na Slovensku," řekl.

Antigenní testování se podle Hamáčka osvědčilo v sociálních službách, chystaný projekt ale bude vyžadovat složitou logistickou a další koordinaci. Ústřední krizový štáb, který Hamáček vede, se bude při přípravách starat o zapojení integrovaného záchranného systému a o komunikaci s kraji. "Takovéto masivní nasazení antigenních testů bude vyžadovat i potřebu celkem masivního zapojení jednotlivých krajů," uvedl Hamáček.

Centrální řídicí tým dnes podle Ryby požádal, aby hasiči posílili své mobilní odběrové týmy, kterých aktuálně pracuje 17. "Za měsíc jejich fungování jsme odebrali 10.925 vzorků a jsme připraveni posílit týmy poté, co s centrálním týmem dohodneme," uvedl. V případě širokého antigenního testování by hasiči pravděpodobně pomáhali běžným odběrovým místům, dodal.