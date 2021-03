Hamáček: Rozvolňovat opatření je třeba velmi opatrně

Praha - S rozvolňováním opatření zavedených proti šíření nákazy koronaviru bude podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) potřeba postupovat velmi opatrně. Nesmí se opakovat situace, která nastala o Vánocích, řekl dnes na tiskové konferenci. Připomněl tak růst nakažených poté, co vláda zmírnila některá svá nařízení před vánočními svátky. Prioritou by podle ministra měl být návrat dětí do škol.

Plán rozvolňování bude podle Hamáčka na ministerstvu zdravotnictví, v současné době není možné určit žádné datum. "Klíčovým kritériem musí být pokles počtu lidí na jednotkách intenzivní péče," prohlásil. Nemocnice pak podle něj potřebují, aby počet hospitalizovaných poklesl zhruba na 3000, což je o více než polovinu lidí, kteří jsou v péči nyní. Nelze proto předvídat, jestli nejpřísnější opatření platící od počátku března - tedy například omezený pohyb lidí mezi okresy, budou opravdu zrušena po třech týdnech. "Spálili jsme se už tolikrát," dodal.

Prioritou pro ministra vnitra zůstává návrat alespoň části žáků zpět do školních lavic. Děti podle něj ale musí být testovány. Testy bude muset ministerstvo vnitra dokoupit, ty které již dorazily, se použily na testování státní správy.

Ministr dnes poděkoval lidem, že přísná protikoronavirová opatření dodržují. Přesto však podle něj budou počty lidí v nemocnicích pravděpodobně osm až deset dní nadále stoupat.