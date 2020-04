Hamáček: Pro prodloužení nouzového stavu byli i zástupci opozice

Praha - S prodloužením nouzového stavu o 30 dní ve středu souhlasili i zástupci opozice v Ústředním krizovém štábu (ÚKŠ). Po dnešním jednání vedení štábu to řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Dodal, že je připraven žádost v Parlamentu vysvětlit. Prodloužení nouzového stavu ve středu schválila vláda, musí o něm ještě rozhodnout Sněmovna.

Nouzový stav kvůli epidemii nového typu koronaviru v Česku platí od 12. března, vláda ho může vyhlásit nejvýše na měsíc. O prodloužení stavu nouze musí rozhodnout Poslanecká sněmovna, hlasovat by o tom měla příští týden, stejně jako o dalších vládních návrzích týkajících se koronavirové krize. Některé opoziční strany mají k tak výraznému prodloužení stavu výhrady.

"My jsme to diskutovali včera (ve středu) na krizovém štábu, kde jsou i zástupci opozice, a shoda na tom, že doporučíme 30 dní, byla jednomyslná, respektive nikdo proti tomu nevystoupil. Beru to tak, že na té odborné úrovni je na tom shoda. Samozřejmě, na čem je shoda na úrovni odborné, nemusí být shoda na úrovni politické," řekl ministr.

Hamáček dodal, že je připraven vysvětlovat argumenty, které vedly členy ÚKŠ k doporučení prodloužení nouzového stavu právě o 30 dní. "Jsem přesvědčen, že pokud máme epidemii efektivně zvládnout, jakkoli ta čísla vypadají dobře, tak já jsem relativně opatrný, protože ze zkušeností, například z Asie, ale i z Itálie nebo ze Španělska, je vidět, že virus je velmi zákeřný a nedá se mu v uvozovkách věřit," řekl.

Podle Hamáčka klesá procentní počet nárůstu nových případů. "Pohybujeme se někde okolo deseti procent. Tento vývoj nám dává jistou naději a potvrzuje, že opatření, která vláda přijala, fungují," řekl ministr. I tak jsou podle něj nárůsty stále vysoké a je potřeba v opatřeních dále pokračovat. Zopakoval však, že třicetidenní prodloužení nouzového stavu neznamená, že by některá opatření nemohla být uvolněna dříve.

Potvrzených případů nákazy v Česku bylo k dnešním 08:30 celkem 3604, za středu jich přibylo 281, v úterý to bylo 307 případů. Počet vyléčených zůstává stále na 61, 40 lidí zemřelo.

Hamáček doufá v to, že Sněmovna návrh na prodloužení stavu o 30 dní schválí. "Nedokážu si představit, že za 14 dní nouzový stav zrušíme a začneme na ochranné prostředky vypisovat výběrová řízení," doplnil. Stav nouze mimo jiné umožňuje právě rychle nakupovat zdravotnické ochranné prostředky. Nákup se nemusí řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Hamáček v pondělí v čele štábu nahradil epidemiologa Romana Prymulu. Poprvé se ÚKŠ pod novým vedením sešel ve středu, kdy v něm zasedli i zástupci opozičních parlamentních stran - poslanec a lékař Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, senátor a bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS) a ekonom Filip Matějka.