Hamáček: Při 120.000 nakažených hrozí omezení lůžkové péče

Praha - Pokud počet nakažených koronavirem přesáhne za měsíc 120.000 osob, hrozí omezení lůžkové péče v Česku. Novinářům to dnes po prvním jednání Ústředního krizového štábu řekl jeho šéf, ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Považuje přitom za reálné, že by této hranice mohlo být dosaženo už v říjnu. Nadcházející dny podle něj ukážou, zda zafungovalo obnovení povinnosti nošení roušek a zda se šíření epidemie zpomalilo.

Aktuální situace v zemi je podle Hamáčka vážná. "Klíčové budou následující dny, kdy uvidíme, zda zafungovalo opětovné zavedení roušek, nebo bude třeba přistoupit k dalším opatřením. Pokud bychom neudělali nic, riziková hranice by se mohla přiblížit v horizontu tří týdnů," řekl. Cílem podle něj je zabránit přehlcení zdravotnického systému a ochránit zranitelné skupiny obyvatel, zejména seniory.

Podle Hamáčka bude krizový štáb pracovat na tom, aby katastrofické scénáře nenastaly, bude ale podle něj potřeba součinnost všech lidí. Vyzval k důslednému dodržování hygieny a rozestupů, k nošení roušek tam, kde je to nařízeno a k tomu, aby se lidé vyhýbali hromadným akcím. Majitelé chytrých telefonů by si podle něj měli nainstalovat aplikaci eRouška.

Hamáček dnes také řekl, že plénum krizového štábu se bude scházet jednou týdně, nejbližší jednání se uskuteční ve středu. Kromě toho se budou denně setkávat pracovní skupiny krizového štábu, které budou mít za úkol spolupráci s kraji nebo zabezpečení ochranných pomůcek. Do budoucna Hamáček nevyloučil že by krizový štáb mohl řešit i distribuci ochranných pomůcek, pokud by jich byl nedostatek.

Do činnosti obnoveného Ústředního krizového štábu se zatím na rozdíl od jara nezapojí zástupci opozice. Na dnešním jednání vlády, která štáb aktivovala, podle Hamáčka nebyla vůle opozici zapojit. Podrobnosti k tomu nesdělil. O možnosti zapojení zástupců Prahy se podle něj jedná.

Činnost bezpečnostních složky zatím epidemie koronaviru nijak neomezila. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru Drahoslav Ryba dnes novinářům řekl, že nakažených je 43 hasičů, v karanténě dalších 112. Podle policejního prezidenta Jana Švejdara je v karanténě asi 400 policistů, z toho 150 se nakazilo. Ryba i Švejdar ale zdůraznili, že na činnost jejich sborů nemá epidemie vliv.