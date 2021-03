Hamáček odmítl, že by vnitro skrývalo smlouvy k nákupům ochranných pomůcek

Praha - Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se ohradil proti tomu, že by ministerstvo vnitra chtělo skrývat smlouvy k nákupům ochranných pomůcek v době nouzového stavu. Na twitteru dnes uvedl, že všechny smlouvy vnitra jsou zveřejněny v registru smluv a v Národním elektronickém nástroji (NEN) pro veřejné zakázky. Premiér Andrej Babiš (ANO) kritizoval vládní poslance za to, že v pátek nepodpořili usnesení opozice, že by smlouvy o nákupech v nouzovém stavu měly být zveřejněny.

"K páteční diskusi o zveřejňování smluv - všechny smlouvy ministerstva vnitra na nákupy ochranných prostředků v nouzovém stavu jsou dávno zveřejněny v registru smluv a v NEN, na webu ministerstva je přehledná tabulka. Opravdu nemáme co skrývat," uvedl Hamáček. Babiš v sobotu uvedl, že s rozhodnutím poslanců nesouhlasí. "Všechny smlouvy, které jsme uzavřeli a které uzavřeli naši ministři, musí být samozřejmě zveřejněné," napsal na twitteru premiér.

Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes v diskuzním pořadu televize CNN Prima News Partie řekl, že se pátečního hlasování sice nezúčastnil, všechny smlouvy ale podle něj musí být ze zákona zveřejněny v registru smluv. S tím souhlasil i místopředseda ČSSD Roman Onderka.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové by zveřejnění zjednodušilo kontrolu nákupů. Připomněla závěr Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), podle kterého státní nákupy ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu na začátku epidemie nemoci covid-19 provázel chaos a nedostatečná kontrola úřadů. Důsledkem pak byly značné rozdíly v ceně i kvalitě. Ministerstva zdravotnictví a vnitra se hájila tím, že spolupracovala a že nákupy bylo potřeba hlavně provést rychle. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura dodal, že je potřeba, aby byly nákupy transparentní.