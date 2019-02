Praha - Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček nebude vyžadovat od ministrů své strany hodnocení jejich dosavadní činnosti a jejich plány na další období ve funkci, jako to chce od ministrů ANO premiér a předseda hnutí Andrej Babiš. Hamáček to dnes řekl novinářům při příchodu na jednání vlády. Zdůvodnil to tím, že se sociálnědemokratickými ministry komunikuje průběžně.

"Já s ministry za sociální demokracii mluvím průběžně, takže já vím, co dělají, a nepotřebuji, aby to dělali v nějaké slohové práci. Já jsem s jejich prací spokojen a průběžně s nimi ty věci konzultuji, takže rozhodně nějaké organizované akce, že by chodili do Lidového domu s deskami, nechystám," řekl Hamáček.

Babiš v neděli uvedl, že od ministrů nominovaných do vlády ANO bude chtít, aby do konce února odevzdali popis své dosavadní činnosti. Měli by ho informovat i o svých plánech do budoucna z hlediska legislativy či toho, na čem ušetří.

Babiš nechtěl být konkrétní ohledně vládní budoucnosti jednotlivých ministrů. U ministrů školství Roberta Plagy (ANO) a spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) ale vnímá podporu odborné veřejnosti. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), který byl kritizován kvůli prosincovému kolapsu na D1, je podle Babiše poctivý ministr, za kterého se "na úřadu nekrade".