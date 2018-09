Praha - Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) navrhl povýšení policejního prezidenta Tomáš Tuhého do hodnosti generálporučíka, druhé nejvyšší české vojenské hodnosti. Do hodnosti brigádních generálů navrhuje jmenovat ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Vladimíra Kučeru a ředitele dopravní policie Tomáše Lercha. Vyplývá to z materiálu, který má ČTK k dispozici. Návrhem se bude zabývat vláda, zatím není jasné, kdy ho projedná.

Pokud návrhy ministra vláda přijme, s povýšením musí ještě souhlasit prezident Miloš Zeman. Do generálských hodností pak prezident vojáky, policisty či hasiče povyšuje dvakrát ročně, a to 8. května u příležitosti Dne vítězství a na Den vzniku samostatného Československa 28. října.

Tuhý u policie pracuje 27 let, zatím má hodnost generálmajora. Policejním prezidentem se stal v dubnu 2014. Podle materiálu se mu podařilo policii stabilizovat a dále se rozvíjet. "Při prosazování priorit Policie ČR vystupuje vždy odborně, má skvělé organizační schopnosti, je odolný vůči zátěži, má nadstandardní komunikační schopnosti. K výkonu služby přistupuje velmi profesionálně a s plnou odpovědností," uvádí materiál.

Kučera je u policie 39 let, podle návrhu byl vždy velmi dobře hodnocen za svoji odbornost, organizační schopnosti a odpovědnost za vykonanou službu. Středočeské policii velí od roku 2014. "Václav Kučera je velkým vzorem pro začínající policisty. U podřízených i nadřízených požívá přirozené autority. Dlouhodobě se svým osobním příkladem významně podílí na budování a prosazování dobrého jména Policie ČR," píše se v návrhu.

Ředitel služby dopravní policie Policejního prezidia Lerch slouží u policie 18 let, mimo jiné se podílí na prezentaci preventivních programů a dopravněbezpečnostních akcích spojených se silničním provozem. "Svou práci v bezpečnostním sboru pokládá za poslání a věnuje se jí naplno bez ohledu na volný čas," napsalo ministerstvo vnitra v materiálu. V čele dopravní policie je od roku 2013.

Zeman v minulosti vládním návrhům v některých případech nevyhověl, letos v květnu nepovýšil ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku a zástupce velitele pozemních sil Petra Procházku, které vláda do generálské hodnosti navrhla. Média tehdy spekulovala o tom, že Koudelka nebyl jmenován mimo jiné kvůli zprávě BIS k jedu novičok, který byl využit při otravě ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala v Británii.

V říjnu 2016 Zeman odmítl povýšit ředitele Vězeňské služby Petra Dohnala a jeho náměstka Simona Michailidise. Důvod neuvedl, podle spekulací to bylo kvůli postoji ministra spravedlnosti Roberta Pelikána při návštěvě dalajlamy. Dohnal a Michailidis byli povýšeni až v roce 2017.