Hamáček navrhne otevření přechodů s Rakouskem a Německem - video

Praha - Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes vládě navrhne otevření všech hraničních přechodů s Rakouskem a Německem. Uvedl to na twitteru. Původně hovořil o tom, že bude od úterý možné překročit hranice na více přechodech. Kontroly budou pouze namátkové, nadále ale bude povinné při vstupu do země dokládat negativní test na nemoc covid-19. Česko původně počítalo s plošnými kontrolami na hranicích do 13. června.

"Dnes vládě navrhnu otevření všech hraničních přechodů s Rakouskem a Německem. Můj tým ráno jednal s rakouskými a německými kolegy, aby podmínky byly podobné. Nově budou kontroly probíhat pouze namátkově. Povinnost negativního testu na covid-19 do České republiky se nemění, stejně jako do Rakouska," uvedl Hamáček.

Další uvolnění hraničního režimu by mělo nastat 8. června, kdy by Česku upustilo od testů na covid-19 u lidí, kteří se budou vracet ze států, co budou z epidemiologického hlediska nerizikové. Mluvil o tom minulý týden ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Mezi nerizikovými státy by podle něj byly například Rakousko, Slovensko či Chorvatsko, Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) později hovořil také o Řecku a Bulharsku.

Petříček minulý týden po videokonferenci se slovenským a rakouským protějškem také uvedl, že s Rakouskem panuje shoda na tom, že by se mohly hranice mezi zeměmi do poloviny června otevřít i pro turisty bez nutnosti negativních testů na onemocnění covid-19 nebo karantény. Slovensku Češi nabídli podobný model, bude se o tom ale dále jednat. K jednání chtějí ministři přizvat také Maďarsko, které by rovněž mohlo otevřít hranice s Rakouskem a Slovenskem ve stejný termín. Premiér Andrej Babiš (ANO) by považoval za ideální, aby se hranice mezi Českem, Slovenskem, Německem, Rakouskem a Maďarskem otevřely k volnému cestování současně 15. června.

Podle dat Policie ČR, která zveřejnila Česká televize, policie mezi 16. březnem a 15. květnem zkontrolovala 1,552.000 vozidel odjíždějících z České republiky a 1,637.000 vozů, které do Česka přijížděly. Odepřela odjezd z ČR 14.000 osobám a příjezd do Česka 24.000 lidem.

Vláda projedná otevření hraničních přechodů i běžnou agendu

Vláda by měla dnes potvrdit plán, aby Česko od úterý otevřelo většinu hraničních přechodů nefungujících kvůli koronavirové krizi. Zabývat se bude i dalšími opatřeními souvisejícími s epidemií covidu-19 i běžnou agendou. Projednat by mohla odpuštění části sociálních odvodů firmám či návrh na snížení DPH z 15 na deset procent u vstupenek na kulturní akce a u ubytovacích služeb. Na programu kabinetu je několik poslaneckých návrhů či plány na změnu tzv. systemizace, která upravuje počet a druh pracovních a služebních míst na úřadech.

Od úterý by mělo být možné překročit hranice na více přechodech, kontroly na nich budou jen namátkové. Podle plánu, který dnes projedná kabinet, má být dál povinné při vstupu do země dokládat negativní test na covid-19. Diplomacie ČR a několika okolních zemí jednají o tom, že by na úroveň podobnou té před epidemií vrátili přeshraniční styk v polovině června.

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce dnes kabinetu navrhnout, aby kadeřníci už nemuseli nosit ochranné štíty. Ministři se budou zabývat i programem podpory pro malé a střední zemědělce postižené pandemií. Kabinet by měl projednat také posun dokončení přechodu na nový standard televizního vysílání DVB-T2.

Na programu je i návrh ministerstva průmyslu posunout dokončení přechodu na nový standard digitálního televizního vysílání DVB-T2 o čtyři měsíce na konec října. Posun si vyžádá maximálně 50 milionů Kč navíc. V březnu bylo vypínání stávajících vysílačů kvůli koronaviru pozastaveno. Úprava systemizace počítá s více penězi na platy zaměstnanců hygienických stanic či s personálním posílením velvyslanectví v Moskvě či Národní sportovní agentury.

Poslanecké návrhy opoziční SPD na úpravy v daňovém systému kabinet pravděpodobně odmítne, neutrálně by se mohl postavit k návrhu téhož hnutí na zvýšení některých příspěvků na péči. Souhlasit by vláda mohla s novelou, jež má mimo jiné omezit počet pokusů o zisk řidičského průkazu.