Hamáček má trvat na Šmardovi, zní z většiny krajů

Praha - Předseda ČSSD Jan Hamáček by měl na nominaci místopředsedy strany Michala Šmardy na ministra kultury trvat, míní většina oslovených regionálních představitelů sociální demokracie. Na dotaz ČTK zástupci menší vládní strany zpravidla vyjádřili Hamáčkovi podporu. Například hejtman Pardubického kraje Martin Netolický ale uvedl, že řešení má v rukou sám Šmarda. Měl by podle něj zvážit, jak bude postupovat.

Brněnský předseda ČSSD Oliver Pospíšil řekl, že postup vedení ČSSD je správný. "Všichni jsme nuceni se řídit zákony, i kdybychom s některým z nich nesouhlasili. I prezident je povinen dodržovat ústavu," uvedl Pospíšil. Ústava podle něj nedává možnost prezidentovi hodnotit odbornost navržených ministrů. "Nejde to 'okecat' tím, že Šmarda je z malého města," dodal Pospíšil. Jihomoravská předsedkyně strany Naděžda Křemečková už ani nechtěla situaci komentovat. Komentář neposkytli ani karlovarští představitelé.

Také podle Jiřího Říhy z královéhradecké ČSSD má Hamáček trvat na Šmardovi. Podle něj je předseda strany ve složité situaci, kdy se prezident snaží ČSSD uškodit. "Na tahu je premiér, který by měl jednat, měl by prezidenta dotlačit k tomu, aby ctil ústavu," řekl Říha, podle kterého by měla sociální demokracie vládu opustit. Také podle hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána má ČSSD trvat na Šmardovi. "Problém ohledně ministerstva kultury není problémem ČSSD, sociální demokracie svého kandidáta navrhla. Je to problém pana premiéra a pana prezidenta," uvedl.

Místopředseda krajského výboru Plzeňského kraje Zdeněk Honz nebyl příznivcem vstupu ČSSD do vlády, nyní ale setrvání v kabinetu považuje za jedinou hypotetickou záchranu strany. "Protože v krajských volbách nevím, jak uspějeme, a pokud se týká parlamentních, tak je třeba nastartovat nějaký proces. To znamená, že v této chvíli je odchod z vlády špatný. Je to (neopustit vládu) jediná možná záchrana, jak se před voliči pozitivně ukázat," poznamenal.

Hamáček podle něj dosud řešil situaci diplomaticky. "Ale nevíme, jaké jednání proběhlo mezi Hamáčkem a prezidentem v době, kdy šlo o to, zda (bývalý ministr kultury Antonín) Staněk (ČSSD) zůstane, či nikoliv." Honz se domnívá, že Hamáček prezidentovi slíbil, že Staněk zůstane a že nikoho jiného navrhovat nebude, což porušil.

Také podle předsedy středočeské ČSSD Robina Povšíka by sociální demokracie neměla kvůli sporu o ministra kultury opouštět vládu. Hamáčkova "pověstná" trpělivost je podle něj proto na místě. "Možná bychom měli být ještě chvíli trpěliví a zkoušet dosáhnout svého," soudí Povšík. Na dotaz, zda by Hamáček měl trvat na Šmardovi jako ministerském kandidátovi, nebo navrhnout někoho jiného, nechtěl přímo odpovědět. "Pan předseda Hamáček můj názor na tuhle záležitost zná, ten názor jsem mu sdělil už před měsícem a nechtěl bych to teď komentovat," dodal.

Naopak Vysočina je podle krajského šéfa Petra Krčála pro odchod z vlády, přestože původně vstup do ní podporovala. Podmínky spolupráce se razantně změnily, míní. O tom, zda opustit kabinet, bude podle něj vedení strany diskutovat. "Protahování této agónie ani pro sociální demokracii nemá smysl," řekl. Šmarda podle něj zůstává jediným kandidátem na ministra. Varianty řešení by měl nyní předkládat premiér Andrej Babiš (ANO), na němž leží odpovědnost za vládu.

Kandidátka na šéfku ČSSD z loňského sjezdu Romana Žatecká ČTK řekla, že podporuje trvání na Šmardovi. "Znám ho a věřím, že by v kulturní oblasti obstál líp než zpěváček (ministr Adam Vojtěch, za ANO) ve zdravotnictví. Setrvání ve vládě? Důvěru v úspěšnost tohoto koaličního projektu pro ČSSD jsem nikdy neměla a teď už je to úplně přesolená bramboračka, která si zaslouží jen vylejt," konstatovala.

Bývalý místopředseda ČSSD Jiří Zimola sice byl v minulosti zastáncem vstupu do kabinetu, nyní se ale k účasti ve vládě staví kriticky, protože z ní podle něj profitují především "někteří sociálnědemokratičtí šíbři". Odvolání Staňka byla chyba a stály za ním mocenské zájmy kolem bývalého europoslance Miroslava Pocheho a místopředsedy ČSSD Romana Onderky, dodal. I podle dalšího někdejšího místopředsedy ČSSD Michala Haška krizi odstartoval Onderka dřívějšími útoky na Staňka. Hašek kritizuje, že Onderka nyní vyzývá Babiše k podání kompetenční žaloby na Zemana.

Podle pardubického hejtmana Netolického má řešení situace v rukou Šmarda. Měl by sám zvážit, jak bude postupovat. Zablokované jednání by mohla vyřešit i výměna ministerstva kultury s hnutím ANO, ČSSD má dlouhodobě zájem o ministerstvo pro místní rozvoj.

Předseda sociálních demokratů ve Zlínském kraji Lubomír Vaculín nedokáže říci, zda by ČSSD měla opustit vládu. Hamáček má ale jeho podporu a měl by podle něj trvat na Šmardovi.