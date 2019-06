Hamáček: ČSSD podpoří vynětí některých sociálních služeb z EET

Praha - Poslanci ČSSD podpoří vynětí některých sociálních služeb z elektronické evidence tržeb (EET), jak to navrhla v pozměňovacích návrzích ODS. Předseda sociální demokracie Jan Hamáček to nepovažuje za fatální koaliční spor. Řekl to novinářům po jednání grémia ČSSD.

"Pozměňovací návrhy podpoříme, z našeho pohledu se nejedná o nic fatálního. V situaci, kdy není jasné, jak budou financovány sociální služby, a diskutujeme v rámci vládní koalice, jak ty služby dofinancovat, nevidíme důvod, proč zatěžovat terénní sociální služby dalšími náklady, které by ve finále pravděpodobně zaplatil buď stát, nebo kraje, nebo ti, kteří hradí sociální služby," řekl Hamáček.

"Není to žádný fatální spor v koalici. My rozhodně nebudeme hlasovat proti zákonu o EET, protože to je koaliční priorita, ale v tomto případě jsme pokládali za důležité na tu problematiku upozornit," doplnil.

Sněmovna o rozšíření EET na další obory podnikání ve středu opět nerozhodla. Poté, co ČSSD oznámila, že podpoří vynětí některých sociálních služeb, si přestávku až do konce doby vyčleněné pro schvalování zákonů vzala vládní frakce ANO. Jednání o vládní předloze bude pokračovat nejdříve v pátek.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) krok sociální demokracie odporuje koaliční dohodě, věc řešila s Hamáčkem. Po středečním jednání uvedli, že by se měli domluvit do pátku. Hamáček spojuje hlasování ČSSD s aktuálním sporem o dofinancování sociálních služeb v krajích.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a Schillerová se ve středu přely o to, z jakých peněz stát pošle na sociální služby požadované dvě miliardy. Maláčová chce přes nesouhlas ministerstva financí v pondělí požádat o 1,5 miliardy z rozpočtové rezervy, Schillerová tvrdí, že na to má dost nespotřebovaných peněz z minula ve své kapitole. Vláda má o způsobu vyplacení krajů informovat dolní komoru v pátek.