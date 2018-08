Praha - Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) chce, aby Česká pošta ze státního rozpočtu místo současných 500 milionů korun mohla dostávat až trojnásobek. Novinářům to řekl v závěru své dnešní prohlídky v třídírně zásilek v pražských Malešicích. I přesto by měl podle Hamáčka generální ředitel České pošty Roman Knap přijít s plánem úspor. Česká pošta je státní podnik. Společnost s tržbami zhruba 20 miliard Kč zaměstnává asi 30.000 lidí.

Hamáček novinářům řekl, že pošta má dva hlavní problémy, které spolu úzce souvisí. "První je personální. Jakkoliv pošta zaměstnává přes 30.000 lidí, tak jí chybí 1300 zaměstnanců, což klade velké nároky na ostatní, kteří jsou přetíženi," uvedl Hamáček. Z hlediska průměrného odměňování navíc pošta zaostává.

V roce 2017 byla průměrná mzda na poště 23.895 korun, což je zhruba o 5000 korun méně, než je celorepublikový průměr. Zaměstnanci mají úvazek 37,5 hodiny týdně. Od letošního dubna oznámila pošta navýšení tarifních mezd o 7,1 procenta. Za poslední tři roky tarifní mzdy pošťáků vzrostly v průměru o 15 procent v celkovém objemu 2,5 miliardy korun.

Druhý problém je podle Hamáčka ekonomický. "Jakkoliv pošta letos hospodaří vyrovnaně, je to za cenu nízkých mezd. Pokud chceme motivovat zaměstnance a získat jich více, je třeba dostat do České pošty více peněz," uvedl Hamáček. Knapovi zadal, aby přišel s plánem úspor, celkově však podle něj pošta uspořila už přes sedm miliard a nemá kde brát.

Pošta měla původně prostředky na úhradu čistých nákladů na poskytování základních služeb, které jí ukládá poštovní licence, získat od jednotlivých doručovatelských firem na trhu podle výše jejích tržeb. Tzv. kompenzační fond však nikdy nezačal fungovat. Od roku 2015 vláda systém změnila s tím, že pošta bude úhradu získávat ze státního rozpočtu. Maximální částka se ze 700 milionů za rok 2015 snížila na letošních 500 milionů korun.

Hamáček chce ve Sněmovně prosadit, aby se částka až ztrojnásobila. "Budeme jednat o změně zákona a navýšení limitu, který je v současné době 500 milionů korun až k 1,5 miliardy korun," uvedl. Změnu by si přál prosadit co nejrychleji, ideálně letos, ale byl by rád i za počátek příštího roku.

Pošta příspěvek od státu započítává do svého hospodaření. Přesto loni firmě klesl konsolidovaný zisk o 48 procent na 110 milionů korun. Podnik provozuje 3200 poboček, z nichž je část ztrátová. Zhruba 500 pošt již převedl na partnerské provozovatele.