Hamáček: Cestou jsou schválené vakcíny, debaty o Sputniku nejsou na stole

Praha - Jedinou cestou je soustředit se na vakcíny proti covidu-19, které byly schválené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Na dnešní tiskové konferenci to řekl vicepremiér, ministr vnitra a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD). Při aktuálním dění podle něj není debata o ruské vakcíně Sputnik V na stole.

Česko-ruské vztahy významně postihlo podezření českých bezpečnostních složek, že do ničivého výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. Česko kvůli tomu vyhostilo 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, které považuje za členy ruských zpravodajských služeb. Ruská strana tvrzení odmítá, zareagovala vyhoštěním 20 lidí.

O tom, že v současnosti asi není využívání Sputniku V v České republice na stole, hovořil pro CNN Prima News bývalý ministr zdravotnictví a nynější prezidentův poradce Roman Prymula. "V tomto souhlasím s panem profesorem. Naše jediná cesta je se soustředit na vakcíny, které přicházejí přes EMA a jsou schválené. Věřím, že i v rámci debat se spojenci toto téma můžeme otevřít," řekl Hamáček.

Vicepremiér přitom ve středu ohlásil cestu do Moskvy, jejímž účelem mělo být jednání o dodávkách vakcíny do ČR. Odletět do Moskvy měl dnes. V pátek cestu, kterou kritizovali premiér Andrej Babiš (ANO) i opozice, zrušil. V sobotu ráno uvedl, že do Moskvy nepoletí kvůli tomu, že je nutná jeho účast na pondělním jednání vlády. Večer pak spolu s premiérem oznámil vyhoštění pracovníků ruské ambasády.

V neděli na twitteru Hamáček uvedl, že ohlášená cesta pomáhala k zastření příprav na vyhoštění zaměstnanců ruského velvyslanectví v ČR. Deníku N řekl, že předem věděl o tom, že do Ruska nepoletí.

"To jeho (Babišovo) vyjádření v pátek do konceptu nezapadlo, ale bylo to asi jediné, co jsme nezvládli. Víc bych to už nechal bez komentáře. Jsem připraven toto říct v plném detailu příslušným orgánům například v Poslanecké sněmovně a vzít s sebou všechny ty, kteří se na věci podíleli," řekl dnes Hamáček.

Babiš také dříve uvedl, že Česká republika může téměř okamžitě získat 300.000 dávek ruské vakcíny proti covidu, čeká ale na její unijní schválení.