Hamáček: Česko se dostane na německý seznam vysoce rizikových zemí

Praha/Berlín - Česká republika se podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) příští týden pravděpodobně dostane na německý seznam epidemicky vysoce rizikových zemí. Hamáček to řekl po dnešním jednání Ústředního krizového štábu (ČSSD). Česko bylo na seznamu rizikových zemí v Německu od loňského září do letošního června, z toho od ledna do dubna bylo v přísněji hodnocené kategorii vysoce rizikových oblastí.

"Česká republika se od příštího týdne pravděpodobně dostane na německý seznam zemí s vysokým rizikem, to bude znamenat změny pro naše občany cestující do Německa. Budou tam nové povinnosti, což má na starosti ministerstvo zahraničí, které detailní informace zveřejní na svých internetových stránkách," řekl Hamáček.

O zapsání na seznam společně rozhodují německá ministerstva zahraničí, vnitra a zdravotnictví, správcem seznamu je pak Institut Roberta Kocha (RKI), který je hlavním německým úřadem pro potírání infekcí. RKI aktualizované seznamy oznamuje pravidelně v pátek, zapsání pak platí s účinností od neděle.

Nové epidemické hodnocení Česka bude znamenat komplikaci především pro neočkované. Cestování se ale zkomplikuje i očkovaným, pokud do Německa přijedou s dětmi mladšími 12 let, pro něž vakcína zatím dostupná není.

Pro očkované a vyléčené bude jedinou změnou povinnost vyplnit digitální vstupní formulář. Ten musí vyplnit i neočkovaní, pro které bude po příjezdu nově vyžadována desetidenní karanténa. Tu je možné po pěti dnech předčasně ukončit negativním testem. Povinnost testu při vstupu do Německa pro neočkované bude nehledě na karanténu zachována, což ale platí i v současném režimu, kdy je Česko považováno za epidemicky bezpečné. Děti mladší 12 let nebudou muset žádný test předkládat, jejich karanténa je automaticky stanovena na pět dní.

Karanténní nařízení, které vstup do Německa upravuje, počítá s řadou výjimek. Izolace ani vstupní formulář není vyžadován od těch, kteří Německem jenom projíždějí, případně kteří vysoce rizikovou oblastí bez zastavení projeli. Tato úleva platí také pro takzvaný malý pohraniční styk, kdy pobyt v Německu nepřesáhne 24 hodin, případně kdy cesta z Německa do vysoce rizikové oblasti je kratší než 24 hodin. Pro návštěvu dětí či rodičů je pak možné uplatnit výjimku pro pobyt trvající až 72 hodin. Formulář a karanténa se netýká ani pendlerů, kteří do Německa dojíždějí za prací či studiem.

V Česku nyní počty nakažených nemocí covid-19 rychle rostou, na 100.000 obyvatel připadá za posledních sedm dní 321 nakažených. Jednou z podmínek pro zařazení na německý seznam vysoce rizikových zemí je sedmidenní incidence výrazně přesahující stovku. Německo ale zároveň hodnotí i rychlost šíření infekce, rozsah testování, pozitivitu testů či obsazenost nemocnic.

Také v Německu šíření viru zrychluje, za neděli testy odhalily dalších 9658 osob nakažených koronavirem. Po nákaze ve stejný den zemřelo 23 lidí, uvádí nová data zveřejněná Institutem Roberta Kocha. Před týdnem RKI hlásil 6573 případů nákazy, o týden dříve ještě o 2500 méně.

Setrvale roste rovněž takzvaná sedmidenní incidence, která uvádí, kolik se v průměru nakazilo osob za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 obyvatel. Nynější hodnota pro celé Německo je podle RKI 154,8, zatímco před týdnem to bylo 110,1 a před 14 dny jen 74,4.

Německo již v říjnu oznámilo, že s účinností od 31. října zařadilo na seznam epidemicky vysoce rizikových zemí Slovensko.

Německo nyní řadí cizí státy, kde se nákaza rychle šíří, do dvou kategorií - vysoce rizikové oblasti a oblasti s výskytem mutací koronaviru. V minulosti mělo ještě kategorii "prosté" rizikové oblasti, kterou ale od srpna zrušilo. Jako oblast s mutacemi, což prakticky znemožňuje cestování, nyní Německo neoznačuje žádnou zemi.