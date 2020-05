Hamáček: České republice není ve vztazích s Ruskem co vyčítat

Praha - České republice není ve vztazích s Ruskem co vyčítat, řekl dnes ČTK vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na pražských Olšanských hřbitovech poté, co uctil památku padlých ve druhé světové válce. Poukázal na to, že vztahy v poslední době neprocházejí nejlepším obdobím. Česká republika si dnes státním svátkem připomíná 75 let od konce druhé světové války.

"Co se týká vztahů s Ruskou federací, tak to všichni víme, neprocházejí tím nejlepším obdobím. Ale myslím si, že České republice není co vyčítat," řekl Hamáček. Květinami přišel uctít za ČSSD společně s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem a ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou památku padlých na pohřebiště vojáků Commonwealthu, Sovětského svazu, Bulharska a hrdinů Pražského povstání.

Letošní výročí konce druhé světové války ovlivňuje debata spojená s napjatými česko-ruskými vztahy. Ruské protesty se objevily po odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva v Praze 6 nebo zřízení památníku v pražských Řeporyjích protisovětským vlasovcům, kteří se na konci druhé světové války podíleli na osvobození Prahy. Nevoli vzbudilo rozhodnutí pražského magistrátu přejmenovat náměstí Pod Kaštany, kde sídlí ruská ambasáda, na náměstí Borise Němcova po zavražděném ruském opozičním politikovi.

Prezident Miloš Zeman označil výhrůžky ruských činitelů trestním stíháním pražských politiků za přemrštěnou reakci, která ale reaguje na hloupost "jinak bezvýznamných politiků". Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že ruské výhrůžky pražským politikům jsou nepřijatelné, vláda ale odvetné kroky včetně případného vyhoštění některých diplomatů podle něho podnikne až po potvrzení informací o pracovníkovi ruských tajných služeb, který do Prahy přicestoval údajně s jedem ricin. Policejní ochranu dostali pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS).

Ministr Petříček v úterý ve Sněmovně řekl, že proti ruskému vměšování do záležitostí českého státu se v uplynulých dnech ohradil on sám a také premiér Andrej Babiš (ANO). Česko podle Petříčka požádalo Rusko o jednání podle vzájemné smlouvy o spolupráci, aby si obě země vyjasnily mimo jiné spory o Koněvovu sochu. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov minulý týden uvedl, že očekává českou reakci na návrh Ruska zahájit dialog o odstranění pomníku Koněva, které považuje za "hrubé porušení" dohody o přátelských vztazích z roku 1993.