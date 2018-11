Praha - Předseda ČSSD a místopředseda vlády Jan Hamáček by teď pro opoziční návrh na vyslovení nedůvěry vládě nehlasoval. V České televizi dnes také řekl, že opozice nemá plán pro případ pádu kabinetu. Pokud podle něj ČSSD odejde z vlády, nahradí ji hnutí Svoboda a přímá demokracie. Zdůraznil však, že ČSSD o svém stanovisku teprve rozhodne. Předsednictvo strany se stejně jako poslanecký klub sejde pravděpodobně ve středu, řekl. Do pátku se pak strana definitivně oznámí, jak bude dále postupovat.

Opozice chystá na příští týden hlasování o nedůvěře vládě, sama ale nemá dost hlasů na to, aby kabinet padl. Současné politické napětí vyvolala reportáž serveru Seznam Zprávy, v níž Babišův syn Andrej novinářům řekl, že byl proti své vůli odvezen na Krym. Premiér podle svého syna chtěl, aby zmizel z Česka kvůli policejnímu vyšetřování dotací pro farmu Čapí hnízdo, v níž oba čelí trestnímu stíhání. Babiš ve středu uvedl, že jeho syn sice byl v minulosti na Krymu, rozhodně ale nešlo o únos. Premiér uvedl, že jeho syn je psychicky nemocný. Hamáček dnes také jako ministr vnitra jednoznačně vyloučil, že by za informacemi kolem Andreje Babiše mladšího stála rozvědka. Premiér by měl svá slova vysvětlit, případně by se měl omluvit, uvedl Hamáček. Babiše mladšího by podle Hamáčka měl co nejdříve kvůli údajné psychické nemoci vyšetřit nezávislý odborník.