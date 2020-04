Hamáček bude rozhodnutí o prodloužení stavu nouze respektovat

Praha - Pokud se Sněmovna rozhodne prodloužit nouzový stav o zhruba dva týdny do 30. dubna, bude ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) rozhodnutí respektovat. Trvá ale na tom, že bude potřeba stav znovu prodloužit. Hamáček to dnes řekl po jednání stálé pracovní skupiny Ústředního krizového štábu. Prodloužení nouzového stavu kvůli pokračující epidemii nového typu koronaviru ve středu schválila vláda, premiér Andrej Babiš (ANO) však ve čtvrtek řekl, že souhlasí s prodloužením současného nouzového stavu do 30. dubna. Policejní vrtulníky rozvezou o víkendu do odběrových míst 50.000 testovacích sad na koronavirus.

"Byli bychom rádi, kdyby tady bylo jasno, v jakém právním rámci vláda bude fungovat, takže doporučujeme 30 dní. Znovu říkám, je to otázka politické diskuse, vnímám názor některých politických stran, že by mohl být (nouzový stav) kratší. Samozřejmě my se vypořádáme s tím, jak se Sněmovna rozhodne, nicméně jsem přesvědčen, že 30. dubna se bude muset Sněmovna sejít ještě jednou, aby nouzový stav prodloužila," řekl Hamáček. Dodal, že je pro třicetidenní prodloužení připraven ve Sněmovně argumentovat.

Sněmovna bude jednat o prodloužení nouzového stavu v úterý. Sám kabinet může nouzový stav vyhlásit nejvýše na 30 dnů, za současné situace by skončil 11. dubna. K prodloužení je nutný souhlas poslanců. Na základě nouzového stavu vláda zprvu vydávala většinu opatření k omezení svobody pohybu nebo k uzavření velké části obchodů a zákazu nabízení řady služeb. Následně je ale přeměnila na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Hamáček připomněl, že díky nouzovému stavu se stát například nemusí řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek při nákupu ochranných pomůcek. Ministr zopakoval, že třicetidenní prodloužení nouzového stavu neznamená, že by některá opatření vyhlášená vládou nemohla být uvolněna dříve.

Podle Hamáčka sice poslední čísla o šíření epidemie vypadají příznivě, v nastavených opatřeních je ale potřeba dále pokračovat. "I desetiprocentní růst je stále vysoký, jakkoli je to samozřejmě lepší než katastrofické scénáře z minulosti," řekl Hamáček. Zpomalený nárůst počtu nových nakažených podle něj nicméně dokazuje, že opatření fungují. "Pokud se ukáže, že se epidemie dostává pod kontrolu, jsme připraveni diskutovat o změně režimu," dodal Hamáček.

Počet případů nákazy dnes v Česku přesáhl 4000, ministerstvo zdravotnictví eviduje 72 pozitivně testovaných lidí, kteří se vyléčili, a 53 pacientů, kteří s onemocněním COVID-19 zemřeli.

Do krajů rozvezou 50.000 testovacích sad policejní vrtulníky

Policejní vrtulníky rozvezou o víkendu do odběrových míst 50.000 testovacích sad na koronavirus. Informoval o tom po dnešním zasedání stálé pracovní komise Ústředního krizového štábu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Novinářům po následném jednání s hejtmany a šéfy krajských hygienických stanic také řekl, že začne distribuovat ochranné masky z Gumáren Zubří, které se jako národní dodavatel zapojily do výroby pro potřeby zdravotnictví.

Rozvoz testovacích sad podle Hamáčka zajistí, že budou v následujících dnech ve všech odběrových místech. Některá místa v posledních dnech musela z důvodů chybějících sad ukončit provoz. Množství ochranného materiálu, jako jsou roušky a respirátory, v regionech je podle Hamáčka nyní dostatečné, kraje také připravily první tabulky se svou distribucí. Ministerstvo je zveřejní po zkompletování.

Hamáček po svém ustavení do čela komise v pondělí uvedl, že chce, aby se do výroby ochranných pomůcek a dalších produktů pro potřeby zdravotnictví zapojily české firmy. Zajištěny jsou podle něj nyní z národních zdrojů i dodávky kyslíkových bomb pro nemocnice, které nemají centrální rozvod kyslíku pro ventilátory. Komplikace jsou podle Hamáčka s některými surovinami pro testování.

České výrobní kapacity podle Hamáčka nejsou schopny pokrýt všechny potřeby zdravotnictví v době epidemie, zásobování z Číny podle něj ale nevázne. Z české produkce chce štáb čerpat sofistikované výrobky, například vysoce kvalitní masky. Komplikace Hamáček zmínil v přípravách zpracovávání testů z chystaného projektu takzvané chytré karantény. "Nejde to tak, jak jsme si představovali, narážíme na nedostatek surovin, nejen odběrových sad," uvedl.

Projekt chytré karantény, v níž mají data z mobilních telefonů a platebních karet pomáhat s vyhledáváním kontaktů nakažených koronavirem nového typu, se testuje na jihu Moravy. Jeho koordinátor náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula dnes Českému rozhlasu řekl, že věří v to, že data bank bude možné pro chytrou karanténu použít také. Zatím se nepoužívají, protože banky k tomu chtějí vyjádření od České národní banky.