Hamáček bude jednat s hejtmany o integraci evakuovaných Afghánců

Praha - Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) bude jednat s hejtmany o integraci Afghánců, které armáda přesunuje z Kábulu do Česka. Nabídky samospráv už obdržel, řekl dnes na tiskové konferenci v Lidovém domě. Nechtěl upřesnit, kolika lidí se evakuace bude týkat, sdělil pouze, že je rád, že první letadlo ráno přistálo. "Ještě nějaké lety bychom potřebovali," uvedl.

Doplnil, že český azylový systém počítá s tím, že každý případ se posuzuje individuálně. Současně nemůže Česko nepřijmout někoho, kdo by byl v ohrožení, což podléhá soudnímu přezkumu. Později dodal, že je nutné odlišovat ekonomickou migraci.

"Naším cílem je dostat do Česka co nejvíce lidí, kteří jsou v programu," uvedl Hamáček. Situaci v Kábulu popsal jako absolutní kolaps vlády a tamních bezpečnostních sil, postup Tálibánu jako bezprecedentně rychlý. Uvedl, že některé země ještě nebyly schopny své letouny do Kábulu dostat. Česko v této věci podle něj vede jednání "o nějaké formě mezivládní spolupráce s cílem pomoci co nejvíce lidem".

První evakuační letadlo přiletělo na letiště v pražských Kbelích z Afghánistánu dnes ráno. Přivezlo 46 Čechů nebo afghánských spolupracovníků české ambasády a armády a jejich rodinných příslušníků. Do Kábulu dopoledne odstartoval další evakuační stroj. "Lidem, kteří dorazí, jsme připraveni poskytnout maximální součinnost, aby se integrovali," uvedl Hamáček za ministerstvo vnitra. Doplnil, že již obdržel nabídky samosprávy. Evakuovaní by podle něj měli dostat důstojné uplatnění.

S nabídkou jednání se na Hamáčka obrátil pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). "Za Prahu jsme připraveni vypomoci s přijetím afghánských tlumočníků a jejich rodin. Podobně jsme už spolu s vládou našli společné řešení v případě pomoci běloruským disidentům. Napsal jsem Janu Hamáčkovi, aby se neváhal na mě obrátit," uvedl Hřib na twitteru.

Česko slíbilo pomoct místním spolupracovníkům českého velvyslanectví a tlumočníkům s platným kontraktem s českou armádou, kteří prošli bezpečnostní prověrkou. Opozice vládu kritizuje za pomalou reakci i za to, že se na seznam nevešli všichni spolupracovníci armády i z dřívějších let. V minulosti Česko afghánským tlumočníkům pomáhalo, program byl ale v roce 2017 zrušen. Někteří ze spolupracovníků českých vojáků se tak přesídlení v minulých letech nedočkali. Podle expertů hrozí lidem spolupracujícím s koaličními vojsky smrt, v ohrožení jsou i jejich rodiny. Své spolupracovníky ze země stahují i další západní země.