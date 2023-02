Halové mistrovství ČR je pro atlety poslední šancí zabojovat o HME

Ostrava - Víkendové halové mistrovství republiky je pro atlety nejen šancí na domácí tituly, ale také poslední příležitostí zabojovat o nominaci na mistrovství Evropy v Istanbulu. Největší hvězdou bude úřadující halový evropský šampion Tomáš Staněk, který by měl usilovat o pátý titul.

Šampionát bude pro lídra letošních evropských tabulek posledním testem před HME, které se uskuteční na začátku března. "Do Ostravy se těším. Bude to můj poslední start před halovým mistrovstvím Evropy, a proto pro mě bude důležité dobře zazávodit. Byl jsem teď nemocný a měl vysoké teploty, ale už se začínám cítit lépe, tak jsem sám zvědavý, jaký z toho bude ve výsledku výkon," uvedl v tiskové zprávě svazu.

Jasným favoritem bude také překážkách Petr Svoboda, jenž bude útočit na osmý titul. Poprvé závod na 60 metrů překážek ovládl už v roce 2007, naposledy loni.

V tyčkařském sektoru by měla dominovat Amálie Švábíková, která si před dvěma týdny na Czech Indoor Gala v Ostravě vylepšila halový osobní rekord na 457 centimetrů a skončila druhá.

Stejnou příčku v osobním rekordu 51,57 sekundy na tehdejším prestižním mezinárodním mítinku obsadila i čtvrtkařka Lada Vondrová, jež ale pro domácí šampionát zvolila dvoustovku. V závodě na 400 metrů bude při její absenci největší favoritkou Tereza Petržilková.

Mezi muži museli kvůli zdravotním problémům vynechat sezonu v hale někdejší trojnásobný halový mistr světa i Evropy Pavel Maslák a pátý muž loňského HMS Patrik Šorm. Souboj o titul se tak očekává především od Matěje Krska a Víta Müllera, zapojit by se do něj mohl i další člen čtvrtkařských štafet Michal Desenský.

Pro dálkaře Radka Jušku bude vedle útoku na osmý halový titul hlavní metou výkon 790 centimetrů, kterým by splnil svazový požadavek pro účast na HME. V žebříčku drží postupovou pozici. V podobné pozici je finalistka předloňských OH a šestá žena loňského ME v Mnichově Kristtina Mäki, jež na patnáctistovce zatím v této sezoně nezaběhla potvrzovací výkon 4:12,00.

Start ve dvou disciplínách čeká Michaelu Hrubou. Ve výškařském sektoru bude útočit na osmý titul, jako trojskokanka se pokusí minimálně potrápit vítězku posledních čtyř halových šampionátů Emmu Maštalířovou. Na šedesátce se očekává další souboj Jana Veleby a Zdeňka Stromšíka, kteří ovládli devět z posledních deseti šampionátů.

Sobotní program začne v Ostravě ve 13:00, v neděli jsou závody naplánované od 11:00.