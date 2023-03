Haliburton zářil s 19 asistencemi a pomohl Indianě v NBA porazit Houston

New York - Rozehrávač Tyrese Haliburton se v NBA zaskvěl 19 asistencemi, přidal k tomu 29 bodů a byl strůjcem vítězství basketbalistů Indiany nad Houstonem 134:125 po prodloužení. Pacers se na dvanáctém místě Východní konference přiblížili na jedinou výhru k desátému Washingtonu, který drží poslední postupové místo do předkola play off. Rockets dál uzavírají tabulku Západní konference.

Haliburton střelecky zazářil v prodloužení, ve kterém dal 12 z 19 bodů Indiany. V samotném zápase především připravoval pozice spoluhráčům a v počtu asistencí si vytvořil osobní rekord. "Necítím žádný tlak, je to jen basketbal. Chápu ale, že spoluhráči očekávají, že budu akce tvořit, proto tady taky jsem," řekl Haliburton. Prodloužení ale vzal třiadvacetiletý hráč na sebe. "V nastaveném čase sám převzal kontrolu nad zápasem. Ukázal, čeho je schopný. Má takové chvíle rád, vidím v něm stejný zápal, jaký měl kdysi Reggie Miller," přirovnal lídra sestavy k legendě klubu trenér Rick Carlisle.

Druhý tým Západní konference Memphis po třech porážkách vyhrál přesvědčivě 131:110 nad mistrovským Golden State, které naopak potřetí za sebou vyšlo naprázdno. Grizzlies ve třetím utkání bez Ja Moranta, který kvůli incidentu se zbraní v nočním klubu vynechá ještě minimálně další tři zápasy, poprvé vyhráli a hlavní podíl na tom měli Tyus Jones s 22 body a 11 asistencemi a Jaren Jackson s Desmondem Banem, kteří dali jen o bod méně. Golden State nepomohlo ani 29 bodů Stephena Curryho.

Stejnou bilanci jako Memphis (39-26) má Sacramento po vítězství 122:117 nad New Yorkem. Lídrem Kings byl Domantas Sabonis, který zaznamenal 24 bodů, 13 doskoků a 10 asistencí a připsal si devátý triple double v sezoně.

Ligoví lídři z Milwaukee si i bez Janise Adetokunba, který podruhé za sebou nenastoupil kvůli bolavé ruce, poradili s oslabeným Brooklynem a zvítězili 118:113. Bobby Portis se na tom podílel 28 body a 13 doskoky, Brook Lopez k 24 bodům a 10 doskočeným míčům přidal devět bloků.

NBA:

Detroit - Charlotte 103:113, Indiana - Houston 134:125 po prodl., Memphis - Golden State 131:110, Milwaukee - Brooklyn 118:113, Orlando - Utah 124:131, Sacramento - New York 122:117.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 67 46 21 68,7 2. Philadelphia 65 43 22 66,2 3. New York 68 39 29 57,4 4. Brooklyn 66 37 29 56,1 5. Toronto 67 32 35 47,8

Centrální divize:

1. Milwaukee 66 48 18 72,7 2. Cleveland 68 42 26 61,8 3. Chicago 66 30 36 45,5 4. Indiana 67 30 37 44,8 5. Detroit 67 15 52 22,4

Jihovýchodní divize:

1. Miami 67 35 32 52,2 2. Atlanta 66 33 33 50,0 3. Washington 66 31 35 47,0 4. Orlando 67 27 40 40,3 5. Charlotte 68 22 46 32,4

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 65 39 26 60,0 2. Dallas 67 34 33 50,7 3. New Orleans 66 32 34 48,5 4. San Antonio 65 16 49 24,6 5. Houston 66 15 51 22,7

Severozápadní divize:

1. Denver 66 46 20 69,7 2. Minnesota 67 34 33 50,7 3. Utah 67 32 35 47,8 4. Oklahoma City 66 31 35 47,0 Portland 66 31 35 47,0

Pacifická divize:

1. Sacramento 65 39 26 60,0 2. Phoenix 66 37 29 56,1 3. LA Clippers 68 35 33 51,5 4. Golden State 67 34 33 50,7 5. LA Lakers 66 32 34 48,5