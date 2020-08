Halepová se kvůli obavám z koronaviru vzdala účasti na US Open

New York - Druhá hráčka světového tenisového žebříčku Simona Halepová nebude hrát na letošním US Open. Čerstvá vítězka turnaje z Prahy se z newyorského grandslamu odhlásila kvůli obavám z koronaviru. Své rozhodnutí oznámila Rumunka dnes na twitteru.

"Po zvážení všech faktorů a vzhledem k mimořádným podmínkám, v nichž nyní žijeme, jsem se rozhodla necestovat do New Yorku na US Open," uvedla úřadující wimbledonská šampionka na sociálních sítích.

Z elitní desítky žebříčku WTA už tak účast na US Open zrušilo šest hráček. Před Halepovou se omluvily světová jednička Ashleigh Bartyová, Elina Svitolinová (5), obhájkyně titulu Bianca Andreescuová (6), Kiki Bertensová (7) a Belinda Bencicová (8). Nejlepší Češka, světová trojka Karolína Plíšková, plánuje v zámoří hrát.