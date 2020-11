Hájek se v Kometě skvěle uvedl, asistencemi pomohl k výhře

Brno - Vydařený premiérový zápas v dresu Komety Brno dnes prožil obránce Libor Hájek. Kmenový hráč New York Rangers dvěma asistencemi přispěl k výhře nad Mladou Boleslaví a k prvnímu tříbodovému zisku pro klub, který jej vychoval. Na jižní Moravě zůstane do doby, než jej zpět povolá jeho současný zaměstnavatel z Manhattanu.

Dvaadvacetiletý bek tak v jediném zápase překonal svoji bilanci ze sezony 2014/15, kdy jako mladík v dresu Brna odehrál 24 utkání a připsal si jednu jedinou asistenci. S Kometou koketoval Hájek už před startem sezony, následně ohlásil, že bude hrát za Olomouc, ale nakonec přece jen oblékl dres Komety. "O tomhle ale nechci nyní mluvit, omlouvám se," řekl Hájek po prvním zápase.

Jeho více než pětiletý výpadek z extraligy na něm nebyl vůbec znát, byť v Brně odtrénoval pouze šest jednotek a předtím se připravoval v Ostravě převážně na suchu. "Na led jsem se během podzimu moc nedostal, ale dnes jsem se cítil čím dál tím líp. Musím říct, že extraliga je velmi kvalitní soutěž a jsem rád, že si ji můžu zahrát a připravovat se tak na NHL," přiznal Hájek

Středeční duel v Mladé Boleslavi viděl ještě v televizi jako divák. "Díval jsem se na dvě třetiny, ale nic extra jsem si z toho pro svoji dnešní hru nevzal, nic jsem neplánoval," řekl. Přesto si připsal dvě asistence a vysloužil si pochvalu trenérů. "Snažil jsem se pomoct, jak nejlíp to šlo. Ty dvě asistence jsou jaksi navíc a jsem za ně moc rád," uvedl Hájek.

Jak dlouho v dresu Komety bude hrát, záleží na rozhodnutí zámořského klubu. "Uvidím, až nás povolají, pak to budeme řešit," řekl Hájek. NHL by teoreticky měla začít po Novém roce, kempy by se tak měly uskutečnit v prosinci. Nic jasného ale ještě není.

Během léta zažil Hájek v dresu týmu z Manhattanu uzavření do "bubliny" při play off NHL, tedy ještě přísnější opatření proti koronaviru, než panují nyní v Česku.

"Bylo to pětihvězdičkové vězení. Zavřeli nás na hotel, byli jsme sami na pokoji, nikam jsme nesměli, jen do haly. Ale ani tam nikdo kromě nás nesměl, diváci atmosféře chyběli," líčil situaci při play off Stanleyova poháru. Těšilo ho ale, že mohl být při tom.

Dnes zažil alespoň v tomto směru brněnskou paralelu s NHL. "Těšil jsem se v Brně na diváky. Vím, jak dokáží být tady úžasní, ale pak jsem si uvědomil, že tady taky nebudou," dodal Hájek.