Hadrava měl po vyřazení Civitanovy v Lize mistrů čtyřnásobnou radost

Praha - Čtyřnásobnou radost měl volejbalista Jan Hadrava po postupu do semifinále Ligy mistrů. Český reprezentační univerzál totiž ve čtvrtfinále výrazně přispěl v dresu polského celku Jastrzebski Wegiel k vyřazení italském velkoklubu Civitanova, jeho bývalého zaměstnavatele, v kterém ale nedostal příliš příležitostí se ukázat.

Hadrava byl při třísetové výhře Wegielu v prvním utkání v Civitanově nejužitečnějším hráčem a v odvetě, kterou polský tým vyhrál v pěti setech, měl nejvíce bodů (23). "Když si to shrneme, tak jsme vyhráli, jednou i u nich doma, postoupili jsme a porazili jsme italského mistra. Má to tak čtyřnásobnou cenu," řekl třicetiletý Hadrava v tiskové zprávě. "Povedlo se a teď chci do finále Ligy mistrů. O takovém úspěchu jsem ani nesnil.“

Minulou sezoně strávil v Civitanově, proto se chtěl ukázat. "Že jsem v Itálii nebyl jen tak, že i když jsem v Civitanově tolik nehrál, tak to ve mně je. Není to tak, že jsem se tam dostal jen tak nebo kvůli protekci. Jsem rád, že se to povedlo a že jsem hrál zápasy s Italy dobře. Ano, bylo to velmi emotivní pro mě. Ale vůči klukům a bývalým spoluhráčům jsem necítil žádnou zášť," uvedl.

Považoval si ocenění pro nejlepšího hráče prvního utkání. "To mělo úžasnou příchuť. Částečně ty zápasy pro mě měly osobní náboj," přiznal Hadrava. Od bývalých spoluhráčů si vyslechl po zápase blahopřání. "Říkali mi, že to byl krásný zápas. Nemyslím, že to bylo neupřímné."

Před krátkou zastávkou v Itálii hrál Hadrava čtyři roky v Olsztynu. Nyní znovu ukazuje, že se mu v Polsku daří. "Je možné, že mi to tu sedí, jsem tu více doma. Psychika hraje velkou roli, pak se to možná projevuje na výkonu," uvažoval. Užívá si při domácích zápasech podporu českých fanoušků v hledišti. "Je to paráda. Moc si toho vážím a po zápase s nimi dám řeč, pozdravím je."

V týmu Jastrzebski Wegiel musí o pozici na palubovce bojovat. Na postu univerzála je s ním Francouz Stéphen Boyer a Hadrava zpočátku tolik nehrál. "Začátkem prosince si zlomil kost na pravé ruce. Dostal jsem šanci více hrát a od té doby jsem více na hřišti," řekl Hadrava.

Mohl by tak pomoci týmu i do finále Ligy mistrů. V semifinále k tomu je potřeba vyřadit v polské bitvě tým Kedzierzyn-Kožle. "Když jsme s nimi naposledy v poháru hráli, tak jsme dostali nula tři. To už se snad nebude opakovat," doufal český volejbalista před dvojutkáním.