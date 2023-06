Hadamczik: Chceme tu mít tým, v který budeme mít absolutní důvěru

Praha - Šéf hokejového svazu Alois Hadamczik zdůraznil, že při řešení citlivé otázky složení realizačního týmu pro národní mužstvo na příští sezonu hledí především na budoucnost, než aby se zaobíral minulostí a neúspěšným vystoupením na nedávném mistrovství světa. Jak ale přiznal během setkání s novináři u příležitosti jednání výkonného výboru, potřebuje nejprve odpovědi na celou řadu otázek. Sám už dříve avizoval, že by rád viděl, aby reprezentace hrála v příštím ročníku, který vyvrcholí domácím šampionátem v Praze a Ostravě, jiným stylem, než tomu bylo na letošním MS.

Hadamczik záhy po vyřazení ve čtvrtfinále s USA (0:3) na twitteru napsal, že bude žádat kouče Kariho Jalonena "o vysvětlení, proč chyběla kreativita, odvaha, vůle a bojovnost." Dnes zkušený Fin, ale také asistent Libor Zábranský spolu s trenérem gólmanů Zdeňkem Orctem či generální manažer Martin Havlát prezentovali svá hodnocení vystoupení na turnaji v Rize a Tampere výkonnému výboru. Výsledkem je požadavek vedení svazu na zprávu s výhledem na příští sezonu, kterou má za realizační tým předložit Havlát do 20. června. Až podle ní bude svaz rozhodovat, co dál.

"Na Kariho i Libora Zábranského dnes padaly různé dotazy. Něco chtějí určitě změnit. O tom má být ta detailní zpráva. Kariho jsme nenutili k tomu, aby přímo měnil styl, protože je to jeho styl. Chceme ale odpovědi na to, proč jsme hráli špatně v oslabení nebo proč jsme dávali málo gólů. Nechceme se však babrat v minulosti, kterou už nevrátíme. Díváme se dopředu. Chceme vědět, s jakou vizí do toho trenéři půjdou. A chceme tu mít každopádně tým, v který budeme mít absolutní důvěru," zdůraznil Hadamczik.

Ocenil, že jednání v Praze v sídle svazu bylo vedeno v konstruktivním duchu. "Nebylo to tak, že by někdo někomu něco vyčítal. Členové výkonného výboru byli velice vstřícní, zvědaví, ptali se na různé věci. Jarda Jágr se hodně ptal, Jirka Šlégr, Bedřich Ščerban... Ale ptali se i majitelé klubů. Jedním z dotazů, které tady mohu říct, bylo, zda je naše extraliga konkurenceschopná lize v Německu, Švýcarsku, Švédsku, protože my potřebujeme tým postavit z našich hráčů a pak budeme čekat na hráče z NHL. Chceme od kluků slyšet, že česká extraliga je kvalitní a jsme schopni postavit tři konkurenceschopné pětky jmenovaným zemím, když ani oni nebudou mít hráče z NHL," řekl Hadamczik.

Požadovaný plán do příští sezony má být velmi podrobný. "Aby tam bylo, jak sestaví tým, jaké hráče, kde je připravit, jak hrát Euro Hockey Tour. Z detailní zprávy chceme vědět, s jakou vizí přicházíme do Prahy, jak chceme sestavit tým. Ta vize se musí trošičku změnit, aby hokej byl agresivnější a živější a abychom z toho jako diváci měli pocit, že v tom je obrovské nasazení a vůle udělat pro Českou republiku maximální výsledek. Věříme, že do Prahy přijede více hráčů z NHL, ale to je jen víra. My musíme plánovat, abychom hráče, které tu k dispozici máme, dostali na úplně nejvyšší možnou úroveň," prohlásil Hadamczik.

"Chceme vědět, jak se bude pracovat s mužstvem, abychom z hráčů dostali vše, co v nich je, aby mužstvo mělo dobrý herní projev. Nikdo z výkonného výboru nevěří, že pohyb hráčů byl na maximu. My hledáme cestu, proč to tak bylo. Chceme mít daleko aktivnější pohyb, agresivitu... Nechci říct, aby to vyznělo, že hráči nebojovali. Chci ale, aby šli do zápasu s rozvahou, cílem, vůlí a radostí porazit soupeře," doplnil Hadamczik.

Věří, že v hráčích z extraligy je víc, než na MS v Lotyšsku a Finsku předvedli. "Jsem přesvědčený, že ti hráči mají větší umění. A to je hlavní motiv - jak to umění z hráčů dostat. To je to hlavní, co bych chtěl ve zprávě vidět. Extraliga je uznávaná. Není možné, abychom měli horší hráče než Německo či Švýcarsko, když tedy mluvím o těch, kteří působí v Evropě. Nevěřím tomu, že jsme z hráčů maximum dostali. Je to pak otázka psychologie a odblokování něčeho. Trenéři musí říct, jak to vidí a jak to udělají, aby výkon byl lepší," uvedl Hadamczik.

Jasno chce mít do budoucna také v kompetencích. "Informace ohledně kompetencí, aby nám řekli, kdo zodpovídá za výběr hráčů, nám při hodnocení chyběly. Chceme vědět, zda pro Prahu mají být kompetence stejné a kdo za to bude zodpovídat; zda celý realizační tým, nebo třeba jen ten, kdo rozhoduje," řekl Hadamczik.

Vyjádřil se i k možnosti, že by byly největší kompetence - a také zodpovědnost - převedeny zpět na bedra generálního manažera, jak tomu bylo v předcházející sezoně 2021/22, kdy tuto roli zastával Petr Nedvěd.

"Záleží na tom, zda chceme jít cestou Kanady, nebo tou naší. Pořád to beru tak, že jsme Češi a máme svou mentalitu. Ať už tu hokejovou, nebo jako celá země. Vždy jsme tu měli hlavního trenéra, který za to měl hlavní zodpovědnost a respektoval, koho si vybral. My jsme se i ptali, zda chtějí dál spolupracovat. A od Kariho Jalonena i Libora Zábranského zaznělo, že ano. Petr Nedvěd v této roli odvedl spoustu dobré práce, ale jestli je to cesta do budoucna...? Může to být jeden z bodů k řešení," uvedl Hadamczik.