Hackaton vyhrála vložka do bot, která snímá chůzi pacientů

Praha - Neurologický hackaton vyhrál projekt vložek do bot, které snímají chůzi pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Oceněna byla i kamera zaměřená také na snímání pohybu a aplikace, jež pacienta propojí s jeho lékařem a motivuje ho cvičit a brát léky. Nonstop 24 hodin pracovala na projektech na pomoc pacientům s RS víc než stovka programátorů a dalších odborníků včetně třináctiletých žáků, kteří dostali speciální cenu.

"Klíčem k tomu udělat něco zajímavého je zamyslet se, co budou dělat ostatní. A pak jít jinou cestou," řekl ČTK a Českému rozhlasu jeden z autorů nápadu Vojtěch Nedvěd. "Jeden z problémů roztroušené sklerózy je, že ti lidé mají tendenci padat, pajdat a nemají stabilitu," dodal.

Týmem navržené vložky do bot dokážou měřit kadenci, výšku a délku kroku, ale také tlak vyvíjený na různé části chodidla. Zároveň jde o diskrétní řešení, protože nikdo nepozná, že je pacient nosí, a samy se chůzí nabíjejí. Podobné měření umí speciální koberce u lékařů, kteří se na pacienty s RS zaměřují. Vložky ale pacientovi i jeho lékaři dají dlouhodobá data. "Díky přesným datům může lékař porovnat, jestli se pacient zlepšuje nebo zhoršuje lépe než jen z běžného zápisu do jeho karty," uvedl.

Na chůzi jako základní prostředek pro hodnocení stavu pacienta se zaměřil i projekt třetího oceněného týmu. Ten s pomocí domácí kamery, která snímá pohyb kloubů pacienta, může vyhodnocovat data a vývoj nemoci. Druhé místo získal projekt týmu, který připravil aplikaci, v níž může lékař pacientovi připravit léčebný plán včetně léků a cvičení a sledovat jeho dodržování. Obecně lze platformu využívat pro jakýkoliv vztah mezi mentorem a studentem, což ocenila i porota.

Speciální cenu získala hra vytvořená třináctiletými žáky, kterou pacient ovládá pohyby. Cílem je s postavičkou skákat po různých plošinách a postupovat do dalších úrovní. Aby postavička skočila, musí pacient udělat nějaký cvik, například pohnout rukou, což snímá jeho mobilní telefon. Cviky se každé dvě úrovně mění. Porota ocenila, že s nemocným může hrát i jeho rodina, která ve hře vystupuje jako tým.

Do akce se zapojila více než stovka programátorů, více než polovina přijela ze zahraničí, například z Kolumbie, Chorvatska, Bosny nebo Alžírska. Zaměřovali se na rehabilitaci, detekci únavy a stresu, monitoring stavu pacienta s RS nebo motivaci ke cvičení. Vítězové si rozdělí 100.000 korun, druhý tým 50.000 korun a třetí 25.000 korun.

Většina projektů byla zaměřená na pohyb nebo motivaci k němu, protože ten je pro pacienty zásadní pro zpomalení postupu této neléčitelné nemoci. Touto poruchou imunitního systému trpí asi 20.000 Čechů, mají často problémy s pohyblivostí, ztuhlost, únava nebo ztráta citlivosti. "Mě nemoc naopak motivovala k tomu, abych se začala více hýbat," řekla pacientka, která týmům zprostředkovávala pohled nemocného. Někteří ale podle ní cvičit nechtějí a na nemoc se vymlouvají. Právě ty by mohly motivovat aplikace, na kterých pracovaly některé týmy. Většina nemocných, z nichž více než 70 procent jsou ženy, skončí do deseti až 20 let v invaliditě, pokud se neléčí. Příčina nemoci zatím nebyla odhalena. Typickým příznakem je střídání záchvatů a období zdánlivého klidu.

Loni první roční pražského medicínského hackatonu vyhráli autoři projektu speciální rukavice, která převádí znakovou řeč do mluveného slova. Ocenění získalo také využití brýlí s virtuální realitou pro léčbu respiračních obtíží a aplikace, která může zprostředkovat komunikaci pacienta s lékaři. Inspirací pro pražský medicínský hackaton je obdobná akce Hacking Medicine, kterou ve Spojených státech pořádá Massachusettský technický institut (MIT). Další podobnou akci bude Praha hostit v listopadu.