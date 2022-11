GW: Lidé žijící v Polsku u hranic s ČR si stěžují, že Češi vykupují obchody

Bogatynia (Polsko) - Obyvatelé polského městečka Bogatynia u hranic Libereckého kraje si stěžují, že lidé z Česka vykupují obchody. Mají obavy, že před Vánocemi na ně nezbyde dost zboží. Na svých internetových stránkách o tom ve svém vratislavském vydání píše Gazeta Wyborcza. Místní politik Artur Sienkiewicz na svém facebookovém profilu zveřejnil příspěvek o tom, jak na parkovištích před obchody rozdával zákazníkům z aut s českými poznávacími značkami letáky s výzvou, aby byli slušní a brali ohled na své polské sousedy.

"My, obyvatelé obce Bogatynia, chceme, aby naše děti také měly přístup k čerstvému zboží (zelenině, ovoci). Pomalu to začíná být nemožné - přicházíme do obchodů a stále častěji nacházíme prázdné regály," píše se ve výzvě, kterou jménem obyvatel pohraničí rozdává i v českém překladu Sienkiewicz z uskupení Porozumienie Prawicy dla Powiatu (Dohoda pravice pro okres). Uvádí se v ní, že Polákům vadí, že zákazníci z Česka po kartonech vykupují jogurty, máslo nebo maso.

Ceny potravin i dalšího zboží jsou v Polsku v porovnání s Českem výrazně nižší vzhledem k nízkému kurzu zlotého nebo tomu, že polská vláda zrušila DPH na některé základní potraviny.

Podle autora výzvy by Češi neměli "přilévat oleje do ohně" sousedských sporů. V této souvislosti má na mysli české výhrady k rozšíření těžby v hnědouhelném dole Turów ležícím u Bogatyně.

"Aby to k něčemu bylo," cituje Gazeta Wyborcza jistou ženu z Bogatyně. Tvrdí, že minulou sobotu šla do obchodu jednoho diskontního řetězce a "před šestou ráno stáli Češi ve frontě a ona nic nekoupila". V supermarketu bylo podle ní tolik lidí, že nemohla projít mezi regály. Podle jiných by bylo dobré stanovit maximální množství potravin, jaké si zákazníci mohou koupit. "A pokud by to nepomohlo, měli by zakročit zástupci měst z obou stran hranice ve spolupráci se supermarkety, jinak obyvatelé Bogatyně ztratí trpělivost," navrhuje kdosi. Někdo další se ptá, zda Češi "vůbec spí". "Jedu na noční, všude Češi, vracím se z noční, všude Češi," postěžoval si.

Někteří čeští uživatelé facebooku, kteří se o Sienkiewiczově výzvě dozvěděli, mají pro stížnosti Poláků pochopení. "Nám by se také nelíbilo, kdybychom přijeli do Lidlu a regály by byly prázdné," napsal jeden z nich. V souvislosti s chováním českých zákazníků v polských obchodech i čeští uživatelé internetu píší o "dobytku, sarančatech". Jeden z nich popsal, jak se v polském Kauflandu vrhli na toaletní papír v akci ještě před tím, než ho pracovníci obchodu stačili sundat z palet a vyskládat do regálů.

Z české strany se ale ozývají i hlasy, že Poláci také nejsou úplně nevinní. V uplynulých měsících přijeli do Česka pro levnější uhlí a v Ostravě nebo Karviné "vyčistili sklady tak, že na místní uhlí nezbylo", napsala Gazeta Wyborcza.

Sienkiewicz tvrdí, že letákovou akcí jeho tažení proti Čechům vykupujícím zboží v polských obchodech nekončí. "Podniknu další kroky," uvedl. Jaké, neupřesnil.

Portál zgorzelec.info píše, že podle jeho čtenářů problémem nejsou zákazníci z Česka, ale vedení supermarketů. Chybí jim prý pracovníci, a tak se stává, že v obchodech stojí třeba celý den nerozbalené palety se zbožím. Vyzývají bogatyňské politiky a obchodní řetězce, aby se zasadili o zavedení o limitů na nákup určitého zboží. "Takový zásah bude účinnější," píše zgorzelec.info. Podle něho Sienkiewiczova akce je jen provokací k tomu, aby spolu Poláci a Češi nevycházeli v dobrém.