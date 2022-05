Guvernér Oklahomy podepsal přísný protipotratový zákon po vzoru Texasu

Oklahoma City/ Washington - Guvernér amerického státu Oklahoma Kevin Stitt v úterý podepsal zákon, který zakazuje potraty po přibližně šestém týdnu těhotenství. Takový předpis už dříve zavedl Texas. Agentura AP připomíná, že se státy ovládané republikány doufají, že americký nejvyšší soud tyto zákony ponechá v platnosti.

Guvernérovým podpisem přísný zákon v Oklahomě nabývá platnosti, nicméně aktivisté prosazující práva žen ho už napadli u soudu. Lékařská zařízení, která tyto zákroky prováděla, informovala, že s nimi končí, pokud nezasáhne soud. Kdy by o věci mohl rozhodnout oklahomský nejvyšší soud, není jasné, uvádí AP.

Podle zákona jsou interrupce zakázané od chvíle, kdy lze detekovat srdeční aktivitu embrya, tedy přibližně od šestého týdne těhotenství. V takto raném stadiu ani část žen ještě neví, že jsou gravidní. Po zavedení tohoto zákona v Texasu se tam počet potratů radikálně snížil a mnoho se kvůli nim vydávalo do Oklahomy a dalších států.

Ženy mohou podstoupit umělé přerušení jen z naléhavých zdravotních důvodů, nesmějí tak učinit tehdy, pokud je těhotenství následkem znásilnění nebo incestu. Podobně jako v Texasu i v Oklahomě mohou občané žalovat poskytovatele interrupcí nebo někoho dalšího, kdo ženě k potratu napomáhá, a žádat po nich až 10.000 dolarů (asi 234.300 korun).

Než přísný protipotratový zákon začal loni v září platit v Texasu, zákrok v Oklahomě podstoupilo každý měsíc asi 40 Texasanek, v září jich pak bylo 222 a v říjnu 243. Celkový počet interrupcí v Oklahomě se dlouhodobě snižuje a v roce 2020 byl nejnižší od začátku nového tisíciletí.

Restriktivní pravidla pro potraty začala v Oklahomě platit krátce poté, co server Politico přinesl informaci, že soudci nejvyššího soudu USA podle uniklého návrhu většinového stanoviska hlasovali pro zrušení precedenčního rozsudku z roku 1973. Ten stanoví právo na potrat plošně v celých Spojených státech zhruba do 24. týdne těhotenství. Soud má v této věci definitivně rozhodnout před svou letní přestávkou, tedy koncem června nebo začátkem července. V případě, že se Spojené státy vrátí do situace před rokem 1973, budou o své legislativě k potratům rozhodovat jednotlivé státy.

Proti možnému omezení práva na potraty vyrazily v úterý v New Yorku demonstrovat tisíce lidí. Na plakátech měli napsáno například, že "Nenávist vůči ženám zabíjí více lidí než potraty". Ve Washingtonu se zástupci obou stran debaty sešli před sídlem nejvyššího soudu. Někteří odpůrci potratů se vkleče modlili. Stoupenkyně práva žen na interrupci křičely " Pryč od našich těl" nebo "Potraty zachraňují životy".