Gutová-Behramiová po výhře ve sjezdu ve Val di Fassa vede SP

Val di Fassa (Itálie) - Sjezdařka Lara Gutová-Behramiová vyhrála v prvním závodu po mistrovství světa sjezd ve Val di Fassa. Švýcarka díky tomu v čele celkového pořadí Světového poháru vystřídala Slovenku Petru Vlhovou.

Závody ve Val di Fassa vynechává česká hvězda Ester Ledecká, protože se připravuje na mistrovství světa v paralelních disciplínách na snowboardu, které se uskuteční v pondělí a úterý ve slovinském středisku Rogla.

Dvojnásobná šampionka z Cortiny Gutová-Behramiová, vítězka super-G a obřího slalomu, zvítězila o dvě setiny před Rakušankou Ramonou Siebenhoferovou. Třetí skončila úřadující mistryně světa ve sjezdu Švýcarka Corinne Suterová.

Gutová-Behramiová načala svoji čtvrtou desítku výher v SP. V průběžném pořadí má 1047 bodů a před Vlhovou, jež ve sjezdu obsadila deváté místo, vede o 29 bodů.

V čele hodnocení disciplíny se drží zraněná Sofia Goggiaová, vítězka čtyř sjezdů v sezoně, která má na kontě 480 bodů. O druhé místo se dělí Suterová s Breezy Johnsonovou z USA a obě za Italkou zaostávají o 150 bodů. Ledecká je pátá a neúčastí ve Val di Fassa přišla o možnost obhájit druhé místo z minulé sezony.

Do konce ročníku mají ženy před sebou ještě dva sjezdy. Jeden v sobotu znovu ve Val di Fassa a poslední ve finále sezony ve švýcarském Lenzerheide.

Ženy - sjezd: 1. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1:23,93, 2. Siebenhoferová (Rak.) -0,02, 3. C. Suterová (Švýc.) -0,26, 4. Weidleová (Něm.) -0,33, 5. Johnsonová -0,36, 6. Lieová (Nor.) -0,82, 7. Gagnonová (Kan.) -0,84, 8. Pirovanová (It.) -0,90, 9. Gisinová (Švýc.) a Vlhová (SR) obě -1,12.

Průběžné pořadí sjezdu (po 6 z 8 závodů): 1. Goggiaová 480 b., 2. Johnsonová a C. Suterová obě 330, 4. Gutová-Behramiová 283, 5. Ledecká (ČR) 206, 6. Weidleová 205.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 33 závodů): 1. Gutová-Behramiová 1047, 2. Vlhová 1018, 3. Gisinová 836, 4. Bassinová (It.) 744, 5. Goggiaová 740, 6. Brignoneová (It.) 651, ...10. Ledecká 453, 52. Dubovská (ČR) 85.